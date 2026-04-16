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गर्भवती महिला पर सिपाही की बेरहमी! बलिया में CCTV वायरल, पीड़िता ने SP से लगाई न्याय की गुहार

Ballia Viral Video: उत्तर प्रदेश के बलिया में खाकी का क्रूर चेहरा सामने आया है. यहां जमीन विवाद के मामले में मौके पर पहुंची पुलिस टीम के एक सदस्य ने गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी. पुलिस की इस संवेदनहीनता का वीडियो भी सामने आया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 16, 2026, 12:35 PM IST
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पुलिसकर्मी की हैवानियत!
पुलिसकर्मी की हैवानियत!

मनोज चतुर्वेदी/बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में एक गर्भवती महिला के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्थानीय प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया है. 

क्या है पूरी घटना
घटना 13 अप्रैल की बताई जा रही है, जब जमीन विवाद की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान बांसडीह थाने में तैनात सिपाही सुजीत कुमार भी वहां मौजूद थे. इसी दौरान एक महिला, जो अपने चाचा को पुलिस द्वारा ले जाए जाने का विरोध कर रही थी, अचानक सिपाही के गुस्से का शिकार बन गई.

महिला का पुलिसकर्मी पर आरोप
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सिपाही महिला के साथ हाथापाई करते हुए उसे लात-घूंसों से मार रहा है. पीड़िता का आरोप है कि वह सिर्फ अपने चाचा को बचाने और उनकी बेगुनाही की बात रखने गई थी, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनकी एक न सुनी और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. 

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पीड़ित महिला ने SP से लगाई न्याय की गुहार
पीड़िता पूजा पटेल, निवासी सारंगपुर, ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक (SP) से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि विवादित जमीन को लेकर मामला सिविल कोर्ट में लंबित है. इसके बावजूद विपक्षी पक्ष जबरन निर्माण कर रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया और पुलिस को बुलाया. 

महिला ने क्या बताया
महिला का आरोप है कि बाद में विपक्षियों ने कथित तौर पर पुलिस से सांठगांठ कर उनके चाचा को ही थाने बुलवाकर बंद करा दिया और उनके साथ मारपीट की गई. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सिपाही ने उन्हें बेरहमी से पीटा. 

महिला ने गर्भ की जांच की मांग की
सबसे गंभीर बात यह है कि पीड़िता ने खुद को गर्भवती बताते हुए मेडिकल जांच की मांग की, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति का पता चल सके. लेकिन आरोप है कि थाने में उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भगा दिया गया. 

अब यह मामला तूल पकड़ चुका है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठ रहे हैं. पीड़िता ने दोषी सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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