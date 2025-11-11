देवरिया में सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों पर सड़क! बदहाल सड़क बारीपुर धाम जाने वाले भक्तों की ले रही परीक्षा

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आदेश है कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन देवरिया जनपद में मुख्यमंत्री की आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. देवरिया बरहज मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं. 29 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले चार साल से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है.

चार साल से बदहाल पड़ी 29 किलोमीटर सड़क

29 किलोमीटर लंबी सड़क खराब होने के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. यह सड़क देवरिया से होते हुए सीधे राम जानकी मार्ग को जोड़ती है. जिले के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से इस सड़क पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 4 सालों से यह सड़क बदहाल है. अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं.

विधायक पहले ही दिशा बैठक में जता चुके हैं नाराजगी

बता दें कि बरहज विधानसभा से भाजपा विधायक दीपक मिश्रा ने देवरिया में दिशा की बैठक के दौरान सड़कों की अनदेखी पर नाराजगी जताई थी. उसके बावजूद भी जिला प्रशासन सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पा रहा है. इस मुख्य सड़क पर ही देवरिया का प्रमुख बारीपुर धाम भी मौजूद है, जहां प्रतिदिन हजारों की तादात में लोग दर्शन करने के लिए दूर-दूर से आते हैं.

बारीपुर धाम आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी

सड़क की बदहाली के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बारीपुर धाम के उत्तराधिकारी महंत गोपाल दास ने कहा कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं. उन्हें बहुत परेशानी हो रही है. लगातार अधिकारी और नेताओं से कहा जा रहा है पर वह ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार इस पर अपना ध्यान आकृष्ट करें. वहीं, जनपद का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है.

