देवरिया में बुलडोजर एक्शन ! ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार का ढांचा ध्वस्त, दूसरे दिन खुद हटाया गया टीन शेड

देवरिया न्यूज/त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया में ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार पर विगत दिवस प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई के दौरान मजार के बाहरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया. वहीं मजार के गुंबद को भी गिरा दिया गया. यह कार्रवाई प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत की गई मानी जा रही है, जिसे लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना रहा हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार की हैं. कार्रवाई के अगले दिन, यानी आज, मजार के सामने लगे टीन शेड को मजार कमेटी के लोगों ने स्वयं हटाना शुरू कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी भी प्रकार के विरोध या नारेबाजी से दूरी बनाए रखी. टीन शेड हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई.

जी मीडिया के संवाददाता ने की बात ?

जब जी मीडिया के संवाददाता ने आज दूसरे दिन मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो किसी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से इनकार कर दिया. कुछ लोगों ने खुद को इस इलाके का निवासी नहीं बताया, तो कुछ ने साफ शब्दों में कहा कि वे इस विषय पर कुछ भी नहीं कहना चाहते. लोगों की यह चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और यह संकेत देती है कि कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में एक प्रकार का भय और संकोच का माहौल बना हुआ है.

स्थानीय लोग क्या सोचते है ?

स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा आम है कि प्रदेश सरकार द्वारा अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही बुलडोजर कार्रवाई ने लोगों में कानून का भय पैदा किया है. जिसका असर देवरिया में भी देखने को मिल रहा है. प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ बोलने या कैमरे के सामने आने से बचते नजर आ रहे हैं.

पुलिस बल की मौजूदगी के बीच शेष

फिलहाल पूरे इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है. पुलिस बल की मौजूदगी के बीच हटाने का कार्य जारी है.प्रशासन की ओर से अभी तक इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अवैध निर्माण के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां और भी तेज हो सकती हैं. देवरिया में हुई यह कार्रवाई न सिर्फ प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बुलडोजर की कार्रवाई का मनोवैज्ञानिक असर आम लोगों पर किस तरह पड़ रहा है.