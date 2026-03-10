Advertisement
यूपी में सड़क हादसों का तांडव; अलीगढ़ में दो की मौत, देवरिया में SDM की गाड़ी पलटी, कानपुर देहात में घायल युवक ने तोड़ा दम

UP Road Accidents: यूपी के कई जिलों से दर्दनाक दुर्घटनाओं की खबरें सामने आईं. कहीं सड़क हादसे में लोगों की जान चली गई तो कहीं बड़े हादसे टल गए.  आइये जानते हैं कौन कौन जिला हैं प्रभावित........

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:56 AM IST
Tripuresh/Neena/Manish/UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों से दर्दनाक दुर्घटनाओं की खबरें सामने आईं. कहीं सड़क हादसे में लोगों की जान चली गई तो कहीं बड़े हादसे टल गए.  अलीगढ़, देवरिया, सहारनपुर और कानपुर देहात समेत कई जिलों में दुर्घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. 

अलीगढ़ में ई-रिक्शा पलटने से चालक की दर्दनाक मौत
अलीगढ़ जिले के चण्डौस थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक खुर्जा देहात निवासी आकाश दवाएं सप्लाई करने के लिए चण्डौस आया था.  इसी दौरान उसका ई-रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया.  हादसे में आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.  सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचला
अलीगढ़ के रोरवर थाना क्षेत्र में भी बड़ा हादसा हुआ. तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया और सीओ बन्नादेवी का घेराव किया. सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

देवरिया में SDM की गाड़ी पलटी, बड़ा हादसा टला
देवरिया जिले के मईल थाना क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बलिया के रसड़ा तहसील के एसडीएम संजय कुमार की बोलेरो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई.बताया जा रहा है कि नेनुआ गांव के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में गाड़ी पलट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीएम व ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा. दोनों को हल्की चोटें आई हैं.

सहारनपुर में ट्रक दुकान में घुसे, लाखों का नुकसान
सहारनपुर के देहरादून चौक स्थित अमित मोटर्स पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो अनियंत्रित ट्रक दुकान का शटर तोड़ते हुए अंदर घुस गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकान के अंदर खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं और अन्य सामान भी टूट गया. इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. गनीमत रही कि घटना के समय दुकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

कानपुर देहात में घायल युवक ने तोड़ा दम
कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. ओमनी कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी थी. घायल को पुलिस और राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हैलट अस्पताल में उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान निशांत उर्फ छोटू (23) निवासी जगनपुर गांव के रूप में हुई है.

 

