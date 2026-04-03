Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3163990
Zee UP-UttarakhandDeoria

देवरिया में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की गिरी दीवार, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, कई की हालत गंभीर

Deoria News: देवरिया में दर्दनाक हादसा हो गया है. जिले में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की दीवार गिर गई. जिससे कई मजदूर मलबे में दब गए. इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई है. जबकि, कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. मलबे में और भी मजदूरों के दबने की आशंका है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deoria News
Deoria News

Deoria News: देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नगरपालिका रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की दीवार गिर गई. इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई है. जबकि, कई की हालत गंभीर बनी हुई है. मलबे में और मजदूरों के दबने की आशंका जताई जा रही है. सूचना के बाद मौके पर मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया.

देवरिया में दर्दनाक हादसा
शुक्रवार की दोपहर जैसे ही यह घटना घटी, उसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुट गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया. 

लोगों में दिख रही नाराजगी
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना के काफी देर बाद तक पुलिस और प्रशासन के मौके पर न पहुंचने से लोगों में नाराजगी दिख रही है.  

Add Zee News as a Preferred Source

बिल्डिंग की एक दीवार भरभरा कर गिरी
रिपोर्ट्स की मानें तो देवरिया सदर कोतवाली के तहसील रोड पर नगर पालिका कार्यालय से सटे एक पुरानी बिल्डिंग है. कुछ समय से उस बिल्डिंग की मरम्मत हो रही थी. शुक्रवार को भी बिल्डिंग की मरम्मत में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर लगे हुए थे. इसी दौरान बिल्डिंग की एक दीवार भरभरा कर गिर गई. इस हादसे में मिट्टी निकाल रहे 55 वर्षीय योगेंद्र (थाना गौरीबाजार) और 25 वर्षीय गोविंद (थाना बरियारपुर) मलबे में दब गए. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
वहीं इस दर्दनाक हादसे में 50 वर्षीय रामदयाल मणि, 51 वर्षीय हरिहर और 45 वर्षीय शारदा गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में सभी को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जहां सभी का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

यह भी पढ़िए: प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत; घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की गला दबाकर की हत्या, दो मासूम बच्चे हुए बेसहारा

TAGS

Deoria newswall collapsed 2 people diedtwo labour died in deoria

Trending news

Lucknow news
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट का इंतजार खत्म! इस दिन आएगा रिजल्ट, ऐसे झटपट करें चेक
UP Police Recruitment 2026
यूपी पुलिस में 81000 पदों पर बंपर भर्ती, सीएम योगी का बड़ा ऐलान
Deoria news
देवरिया में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की गिरी दीवार,2 मजदूरों की मौत, कई की हालत गंभीर
Ghaziabad News
प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत; घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की गला दबाकर की हत्या
Kanpur Dehat News
ना सरकार जागी, ना प्रशासन... ग्रामीणों ने चंदा जोड़कर खुद बना लिया अपना पुल
Farrukhabad news
‘तुम शादी कर लो…’ 14 साल की मासूम के साथ परिजनों की साजिश, मां समेत दो पर FIR
Barabanki News
बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा; डबल डेकर बस पलटी, दो दर्जन से अधिक घायल
Lucknow news
भाषा की शुद्धता सीखनी हो तो आज भी सुनें आकाशवाणी... CM योगी ने ताजा कीं पुरानी यादें
Dr. Kartikeya Sharma
केबिन बंदकर छात्रा के कपड़े उतरवाने का आरोप, प्रयागराज के नामी न्यूरोसर्जन बुरे फंसे
lucknow university admission
लखनऊ यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव; इस पोर्टल से होगा UG, PG दाखिला