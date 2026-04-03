देवरिया में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की गिरी दीवार, 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, कई की हालत गंभीर

Deoria News: देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नगरपालिका रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की दीवार गिर गई. इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई है. जबकि, कई की हालत गंभीर बनी हुई है. मलबे में और मजदूरों के दबने की आशंका जताई जा रही है. सूचना के बाद मौके पर मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया.

देवरिया में दर्दनाक हादसा

शुक्रवार की दोपहर जैसे ही यह घटना घटी, उसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुट गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया.

लोगों में दिख रही नाराजगी

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना के काफी देर बाद तक पुलिस और प्रशासन के मौके पर न पहुंचने से लोगों में नाराजगी दिख रही है.

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बिल्डिंग की एक दीवार भरभरा कर गिरी

रिपोर्ट्स की मानें तो देवरिया सदर कोतवाली के तहसील रोड पर नगर पालिका कार्यालय से सटे एक पुरानी बिल्डिंग है. कुछ समय से उस बिल्डिंग की मरम्मत हो रही थी. शुक्रवार को भी बिल्डिंग की मरम्मत में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर लगे हुए थे. इसी दौरान बिल्डिंग की एक दीवार भरभरा कर गिर गई. इस हादसे में मिट्टी निकाल रहे 55 वर्षीय योगेंद्र (थाना गौरीबाजार) और 25 वर्षीय गोविंद (थाना बरियारपुर) मलबे में दब गए. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

वहीं इस दर्दनाक हादसे में 50 वर्षीय रामदयाल मणि, 51 वर्षीय हरिहर और 45 वर्षीय शारदा गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में सभी को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जहां सभी का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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