यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन खून से सनी सड़कें! परीक्षा देने जा रहे छात्र समेत पांच गंभीर, दो की मौत

Tripuresh/Sayed/Annu/UP Road Accidents: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुए सड़क हादसों ने परीक्षा देने जा रहे छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.इटावा, देवरिया और रायबरेली में हुए तीन अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई छात्र और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है.

परीक्षा देने जा रही छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर

इटावा जनपद के भरथना थाना क्षेत्र में हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रही छात्रा प्रिया अपनी मां के साथ स्कूटी से स्कूल जा रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक के चेसिस ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी.हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई.

स्थानीय लोग क्या कहते है

स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत सीएचसी भरथना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. हादसे से नाराज लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

परीक्षा देने जा रहे तीन छात्र घायल

देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के भगवान चौराहे पर पिकअप और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. बाइक पर सवार तीन छात्र हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.घायलों को पहले देवरिया मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

पेड़ से टकराई कार, दो की मौत

रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सभी लोग रायबरेली रेलवे स्टेशन से अपने दोस्तों को लेकर सांगिपुर वापस जा रहे थे. तभी गोपालपुर बिजली पावर हाउस के पास यह हादसा हो गया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

