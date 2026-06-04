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यूपी-बिहार को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल में आई दरार, क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 16 करोड़ की परियोजना?

Deoria Bridge News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में 16 करोड़ की लागत से बन रहे पुल में दरार आने से कई मजदूर बाल-बाल बच गए. निर्माणकार्य पूरा होने से पहले सामने आए इस वाकया ने निर्माण एजेंसी और प्रशासन के रवैये पर बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 04, 2026, 05:45 PM IST
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देवरिया निर्माणाधीन पुल
देवरिया निर्माणाधीन पुल

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: देवरिया जिले के भाटपाररानी क्षेत्र में खंनुवा नदी पर निर्माणाधीन पुल में दरार आने के बाद परियोजना की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. चखनी घाट पर बन रहा यह पुल उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच संपर्क को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल है. निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही पुल के एक हिस्से में दरार पड़ने और कंक्रीट टूटकर गिरने की घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

निर्माण कार्य के दौरान सामने आई तकनीकी समस्या
जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान पुल के पिलर और स्लैब में कई फीट लंबी दरारें दिखाई दीं. इसके बाद कंक्रीट का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया. घटना के समय मौके पर मजदूर मौजूद थे, लेकिन समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने से कोई जनहानि नहीं हुई. हादसे के बाद संबंधित एजेंसियों ने निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया.

ग्रामीणों ने उठाए गुणवत्ता पर सवाल
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया. उनका कहना है कि शुरुआत से ही निर्माण सामग्री और कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें सामने आती रही थीं. ग्रामीणों का मानना है कि यदि पुल चालू होने के बाद ऐसी घटना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

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जांच के लिए पहुंचीं विशेषज्ञ टीमें
मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जांच के लिए गोरखपुर और लखनऊ से विशेषज्ञ टीमों को बुलाया गया है. जांच दल पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कर रहा है. साथ ही कंक्रीट की गुणवत्ता, स्टील संरचना, डिजाइन मानकों और निर्माण प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है. प्रारंभिक स्तर पर प्रभावित हिस्से को हटाकर दोबारा निर्माण की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है.

रिपोर्ट के बाद तय होगी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश देते हुए एक टीम गठित की है. अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दरार किसी तकनीकी खामी, डिजाइन संबंधी समस्या या निर्माण में लापरवाही के कारण आई है. फिलहाल परियोजना का कार्य स्थगित है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारी तय की जाएगी.

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