Deoria Accident: देवरिया में सड़क पर रील बनाने के चक्कर में ट्रक से जा भिड़ी बाइक, तीन की मौत, एक गंभीर

Deoria Accident: देवरिया शहर के कसया रोड पर शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. ये हादसा रील बनाने के चक्कर में हुआ.
त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: देवरिया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र के कसया रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक पर सवार चार युवक रील बना रहे थे. बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी वह पहले एक महिला को टक्कर मारने के बाद फिर ट्रक से जाकर भिड़ गई. जिसमें एक युवक की तत्काल मौके पर मौत हो गई और दो अन्य की इलाज में अस्पताल के दौरान मौत हो गई. पुलिस के अनुसार हादसा तेज गति से रील बनाने के कारण हुआ.
बुलंदशहर में नीम के पेड़ के नीचे दबकर बाइक सवार युवक की मौत
बुलंदशहर में बारिश ने हालात खराब कर रखे हैं. बारिश के चलते पेड़ की जड़ें कमजोर हो रही हैं और ये आपदा लोगों पर टूट पड़ रही है. ऐसा ही एक हादसा यूपी के बुलदंशहर में देखने को मिला है. बाइक सवार पर नीम का पेड़ गिर गया और दबने से युवक की मौके पर मौत हो गई. बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बारिश से बचने के लिए बाइक सवार युवक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था और अचानक नीम का विशाल पेड़ गिर गया. ये सनसनीखेज घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. जानकारी के मुताबिक मृतक पहासू के बनैल गाँव का रहने वाला था. ये घटना बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के सहर गेट की है.