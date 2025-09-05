Deoria Accident: देवरिया में सड़क पर रील बनाने के चक्कर में ट्रक से जा भिड़ी बाइक, तीन की मौत, एक गंभीर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2909581
Zee UP-UttarakhandDeoria

Deoria Accident: देवरिया में सड़क पर रील बनाने के चक्कर में ट्रक से जा भिड़ी बाइक, तीन की मौत, एक गंभीर

Deoria Accident: देवरिया शहर के कसया रोड पर शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. ये हादसा रील बनाने के चक्कर में हुआ. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Deoria news
Deoria news

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: देवरिया जनपद में  सदर कोतवाली क्षेत्र के कसया रोड पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक पर सवार चार युवक रील बना रहे थे. बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी वह पहले एक महिला को टक्कर मारने के बाद फिर ट्रक से जाकर भिड़ गई.  जिसमें एक युवक की तत्काल मौके पर मौत हो गई और दो अन्य की इलाज में अस्पताल के दौरान मौत हो गई. पुलिस के अनुसार हादसा तेज गति से रील बनाने के कारण हुआ. 

बाकी अपडटे के लिए बने रहिए हमारे साथ..

बुलंदशहर में नीम के पेड़ के नीचे दबकर बाइक सवार युवक की मौत
बुलंदशहर में बारिश ने हालात खराब कर रखे हैं. बारिश के चलते पेड़ की जड़ें कमजोर हो रही हैं और ये आपदा लोगों पर टूट पड़ रही है. ऐसा ही एक हादसा यूपी के बुलदंशहर में देखने को मिला है. बाइक सवार पर नीम का पेड़ गिर गया और दबने से युवक की मौके पर मौत हो गई.  बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.  बारिश से बचने के लिए बाइक सवार युवक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था और अचानक नीम का विशाल पेड़ गिर गया. ये सनसनीखेज घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. जानकारी के मुताबिक मृतक पहासू के बनैल गाँव का रहने वाला था.  ये घटना बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के सहर गेट की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Deoria newsAccident in Deoria

Trending news

Maharajganj News
एक दिन में 10 जगह दिखे कोबरा,धामिन समेत कई विषैले सांप गले में अटकी लोगों की सांसें
Deoria news
देवरिया में सड़क पर रील बनाने के चक्कर में ट्रक से जा भिड़ी बाइक, 3 की मौत, एक गंभीर
Accident in Aligarh
OMG ये कैसा हादसा? ATM से पैसा निकालते वक्त बीएससी छात्रा को लगा करंट, लगे ये आरोप
Bhutan Pm Ayodhya Visit
रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रेड कार्पेट के साथ स्वागत
Blood donor
रिश्ता नहीं,फिर भी सैंकड़ों की बचाई जान, इस रक्त वीर ने रक्तदान कर बनाया नया रिकॉर्ड
Lucknow news
विवादित बयान पर फंसे मंत्री ओपी राजभर, ABVP ने भेजा लीगल नोटिस, माफी मांगने को कहा
human trafficking
Prayagraj News:बाल तस्करी मामले में बड़ा एक्शन, ठेकेदार और उसके साथियों के खिलाफ FIR
gonda news
गोंडा में टैंकर ट्रेन से टकराने की खबर से हड़कंप, पहुंचे रेलवे अधिकारी,फिर जो हुआ...
Varanasi Rain Alert
काशी में बादलों ने डाला डेरा! आज फिर झूमकर बरसेंगे बदरा,पढ़ें IMD की नई भविष्यवाणी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में फिर बरसेंगे बदरा! नैनीताल समेत इन जिलों में होगी झमाझम बारिश
;