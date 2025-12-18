Advertisement
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित किया जा रहा....देवरिया जेल में मिलने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

Deoria News: पिछले दिनों देवरिया पुलिस ने एक पुराने मामले में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को शाहजहांपुर से ट्रेन से उठा लिया था. अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में बंद हैं. अब कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय उनसे मिलने पहुंचे. 

त्रिपुरेश त्रिपाठी/देवरिया: पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में बंद हैं. गुरुवार को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अमिताभ ठाकुर से मिलने देवरिया कारागार पहुंचे. अमिताभ ठाकुर से मुलाकात कर बाहर आए अजय राय ने सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जेल में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित किया जा रहा है. पुलिस ने शाहजहांपुर से चलती ट्रेन से उठाया और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए देवरिया लाई. 

जेल में अमिताभ ठाकुर को परेशान किया जा रहा
अजय राय ने कहा कि पूर्व आईपीएस अफसर ने यूपी में कफ सिरप मामले को प्रमुखता से उठाया है. कफ सिरप मामले में बीजेपी के नेता जांच में फंसते नजर आ रहे हैं. इसके चलते राज्य सरकार पुराने मामले में जानबूझकर अमिताभ ठाकुर को फंसा रही हैं. इतना ही नहीं अजय राय का आरोप है कि जेल के अंदर भी अमिताभ ठाकुर के साथ अन्याय किया जा रहा है. उनके भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है और इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के साथ खड़ी है. वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने के मामले पर अजय राय ने कहा कि सरकार महिला विरोधी है. इनके नेता बलात्कारी हैं. 

संजय निषाद को बर्खास्त कर देना चाहिए
अजय राय ने कहा कि संजय निषाद को उत्तर प्रदेश सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए. मनरेगा योजना का नाम बदलने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि यह तो इनका पुराना काम रहा है. पहले इन्होंने अहमदाबाद में सरदार पटेल का अपमान किया और अब गांधी जी का अपमान कर रहे हैं. बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 10 दिसंबर को देवरिया में 1999 में एक औद्योगिक भूखंड के आवंटन से संबंधित कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अजय राय और अमिताभ ठाकुर में करीब आधे घंटे मुलाकात चली. 

