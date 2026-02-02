देवरिया से यूपी की बात: किसानों के मुद्दों पर तीखे सवालों पर सूर्यकांत शाही का सीधा जवाब, "60 साल की समस्याएं 9–10 साल में खत्म नहीं हो सकतीं"

Deoria: उत्तर प्रदेश की राजनीति और खेती की नब्ज अगर कहीं एक साथ धड़कती दिखी, तो वह मंच था देवरिया का कृषि कुंभ. मंच पर थे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सामने थे किसान, छात्र, युवा और मीडिया. सवाल सीधे थे, तीखे थे और जवाबों में सरकार का आत्मविश्वास भी साफ झलक रहा था.

UP में करीब 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले

कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से हुई. कृषि मंत्री ने कहा कि 53 लाख करोड़ से ज्यादा का केंद्रीय बजट 'विकसित भारत' के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है. उनके मुताबिक, बीते 10–11 सालों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 5 करोड़ लोगों को इस श्रेणी से बाहर निकाला गया है. उन्होंने दावा किया कि यूपी आज देश का सबसे बड़ा बजट वाला राज्य बन चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेती तक हर सेक्टर में बड़ा बदलाव दिख रहा है.

किसानों के लिए धान/चावल का MSP बढ़ाया

कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए अनाज पैदा कर रहा है.धान और चावल के निर्यात का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कभी जिस प्रदेश में धान 700–800 रुपये क्विंटल बिकता था, आज वही 2000 से 3500 रुपये क्विंटल तक पहुंच चुका है. उन्होंने इसे सरकार की नीतियों का नतीजा बताया.

ज़ी मीडिया के मंच से तीखे सवाल

हालांकि मंच पर सब कुछ सहज नहीं रहा. Zee Media ने किसानों की ओर से सीधे सवाल दागे—खाद की कालाबाजारी क्यों नहीं रुक रही? किसानों को खाद के लिए लाठियां क्यों खानी पड़ रही हैं? छुट्टा पशु आज भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे निजात क्यों नहीं मिल पाई? इन सवालों पर माहौल गरमा गया.

"60 साल की समस्याएं 9–10 साल में खत्म नहीं हो सकतीं"

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जवाब दिया कि 60 साल की समस्याएं 9–10 साल में पूरी तरह खत्म नहीं हो सकतीं. उन्होंने खाद के आयात, सप्लाई चेन और खपत के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि पहले जहां यूपी में 70 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की खपत थी, वह अब बढ़कर 115–117 लाख मीट्रिक टन हो गई है. उन्होंने दावा किया कि आज खाद की उपलब्धता पहले से कहीं बेहतर है और लंबी लाइनें अब बीते दौर की बात हैं.

छुट्टा पशुओं के सवाल पर भावनात्मक तर्क

छुट्टा पशुओं के सवाल पर मंत्री ने भावनात्मक तर्क रखा. उन्होंने कहा कि जानवर भी प्रकृति का हिस्सा हैं और समाधान संतुलन के साथ निकालना होगा. नीलगाय और अन्य पशुओं को लेकर कानून-व्यवस्था और सामाजिक संतुलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है.

रोजगार और पलायन का मुद्दा चुनौती

देवरिया में रोजगार और पलायन के मुद्दे पर मंत्री ने माना कि चुनौतियां हैं, लेकिन समाधान की दिशा में काम शुरू हो चुका है. कोल्ड स्टोरेज, एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और नई कृषि तकनीकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन नींव मजबूत रखी जा चुकी है.

गन्ना किसानों का सरकार ने रखा ध्यान

चीनी मिल और गन्ना किसानों के सवाल पर मंत्री ने साफ कहा कि जिन लोगों ने मिलें बेचीं या बंद कीं, उन्होंने अपराध किया. मौजूदा सरकार ने गन्ना भुगतान को समयबद्ध किया है और इंटरक्रॉपिंग व एथेनॉल नीति से किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

कुल मिलाकर देवरिया का कृषि कुंभ सिर्फ तारीफों का मंच नहीं रहा, बल्कि सवाल-जवाब और बहस का अखाड़ा भी बना. किसानों की नाराजगी, सरकार का बचाव और भविष्य के वादों के बीच यह साफ हुआ कि 2027 से पहले खेती और किसान यूपी की राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं.

