देवरिया के विकास पर बोले सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, कहा- ‘पूरे शहर की तस्वीर बदलने जा रहे हैं’

UP Ki Baat From Deoria : जी मीडिया के खास कार्यक्रम 'देवरिया से उत्तर प्रदेश की बात' में सोमवार को जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल किए गए. इस दौरान देवरिया सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने तीखे सवालों के सीधे जवाब दिए. शलभ मणि त्रिपाठी ने देवरिया के विकास पर भी खुलकर राय रखी.

सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने दिए जवाब

पत्रकार से राजनेता बनने के सवाल पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि सिर्फ समस्याएं उठाना ही विकल्प नहीं है. समस्याएं उठाने के साथ साथ जब उसके सॉल्यूशन तक आप पहुंचते हैं तो आप एक पत्रकार से एक नेता के तौर पर तब्दील होते हैं. आगे उन्होंने कहा कि जब वहां थे तब सवाल पूछते थे, यहां है तो सवालों का जवाब दे रहे हैं. सवालों का जवाब देना भी आना चाहिए और मुझे लगता है कि सवाल पूछना भी साहस है, लेकिन उससे बड़ा साहस है सवालों का जवाब देना.

समस्याओं तक पहुंचकर सॉल्यूशन निकालता हूं

बीजेपी विधायक ने कहा कि अब ये कोशिश करता हूं कि लोगों की समस्याओं तक पहुंच सकूं. जो गरीब हैं उनकी सेवा करूं जो मजलूम हैं उनकी जितनी मदद कर सकता हूं मदद करने का प्रयास करता हूं. सिर्फ विवाद नहीं खड़ा करता बल्कि विकल्प तक और सॉल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास भी करता हूं. वहीं, देवरिया के विकास को लेकर बीजेपी विधायक ने कहा कि आप जहां बैठे हैं, 4 साल पहले यहां पर कुछ नहीं था. इतना शानदार होटल बन गया. इतना ही नहीं अब शहर में एक बढ़िया होटल खोजने के लिए परेशानी नहीं होगी.

16 साल से खराब पड़ीं थीं सड़कें

इतना ही नहीं प्रदेश की सबसे शानदार सड़कें बन रही हैं. शलभ मणि ने कहा कि पकड़ी एक इलाका है, जहां पिछले 16 साल से सड़कें खराब थीं. बीजेपी सरकार में वहां सड़क डबल हो गई. आज वहां की जनता शानदार सड़क पर सफर कर रही है. आगे उन्होंने कहा कि देवरिया में जाम एक बड़ी समस्या थी. आज ढाई हजार करोड़ रुपये की लागत से देवरिया में बाईपास बन रहा है. इसके बाद जाम की समस्या खत्म हो जाएगी. पूरे देवरिया की तस्वीर बदलने जा रही है.

अवैध मजार ध्वस्त किया गया

शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि पहले देवरिया एक छोटी सी पालिका हुआ करती थी. केवल 1920 वार्ड थे. सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन पर आज हर गली मोहल्ले में सीसी रोड बनकर तैयार हो गई है. उन्होंने कहा कि पहले देवरिया में प्रवेश करते ही ओवर ब्रिज पर आपको एक हरे रंग का कलंक नजर आता था. पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन को बना अवैध मजार ध्वस्त कर दिया गया.

यूपी ब्यूरोक्रेसी ने अच्छा रिजल्ट दिया

देवरिया में अफसरशाही हावी होने के सवाल पर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि अतीक अहमद का नाम आपने सुना होगा. अतीक के खिलाफ अदालतें वारंट जारी करती थीं. प्रयागराज के एसएसपी की हैसियत नहीं होती थी कि उसे गिरफ्तार कर लें. आज यूपी का एक सिपाही जाता है और अतीक अहमद के पूरे गैंग का सफाया करके चला आता है. अफरशाही हावी होती तो अतीक, मुख्तार और मुकीम काला जैसे कुख्यात बदमाशों का अंत होता?. यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने अच्छा रिजल्ट दिया है और अच्छा काम किया है.

