देवरिया से यूपी की बात: विकास, खेती और जनता के मुद्दों पर संवाद, सवालों के जवाब में यूपी सरकार के मंत्रियों का आत्मविश्वास

Deoria Se UP Ki Baat: ज़ी मीडिया के खास प्रोग्राम 'देवरिया से यूपी की बात' में सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजनीति, खेती और विकास की तस्वीर एक ही मंच पर साफ़ दिखाई दी. यूपी सरकार के मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों से जनता के मुद्दों पर सवाल हुए तो जवाब भी सीधे और आत्मविश्वास से भरपूर मिले. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 02, 2026, 09:09 PM IST
Deoria: देवरिया से आयोजित ज़ी मीडिया के खास कार्यक्रम ‘देवरिया से उत्तर प्रदेश की बात’ में सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजनीति, खेती और विकास की तस्वीर एक ही मंच पर साफ़ दिखाई दी. ज़ी मीडिया उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड न्यूज़ चैनल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट, राज्य मंत्रियों, जन प्रतिनिधियों ने शिरकत की और किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े सवालों के सीधे जवाब दिए. 

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री  डॉ. संजय निषाद और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम मंच पर मौजूद रहे. चर्चा का केंद्र कृषि, उद्योग, युवाओं के अवसर और पूर्वांचल के विकास से जुड़े मुद्दे रहे. 

कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से हुई. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक का केंद्रीय बजट ‘विकसित भारत’ के संकल्प को मजबूत करता है.  उन्होंने दावा किया कि बीते 10–11 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 5 करोड़ लोगों को इस श्रेणी से बाहर निकाला गया है. उन्होंने कहा कि आज यूपी देश का सबसे बड़ा बजट वाला राज्य बन चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेती तक हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिख रहा है.

ज़ी मीडिया के मंच पर सवाल सीधे और तीखे थे. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने योजनाओं के ज़मीनी असर पर बात करते हुए कहा कि सरकार का फोकस गांव, गरीब और किसान पर है और योजनाओं का लाभ अब सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है. 

देवरिया के कृषि कुंभ में राजनीति और खेती की नब्ज एक साथ धड़कती दिखी. मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने देवरिया को पिछड़ा बताए जाने के सवाल पर कहा कि आज देवरिया और पूरा पूर्वांचल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्वांचल पर 'विशेष कृपा' होने की बात कही. कुशीनगर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद वहां बड़े बदलाव आए हैं और पर्यटन को नई उड़ान मिली है.

डॉ. संजय निषाद ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बंद पड़े कारखानों को दोबारा चालू कराया गया है. शिक्षा से लेकर राजनीति तक बदलाव साफ दिख रहा है. वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा ने कि 60 साल की समस्याएं केवल 9-10 साल में खत्म नहीं हो सकती है. बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में बीते 8 वर्षो में वो सब हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं हुई थी. आज यूपी आबादी के लिहाज से ही देश का नंबर वन राज्य नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे, इंफ्रांस्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार के अवसरों में भी अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है. 

कुल मिलाकर, ‘देवरिया से यूपी की बात’ कार्यक्रम में सरकार ने विकास, संवाद और समाधान के जरिए पूर्वांचल की बदलती तस्वीर को मंच से जनता के सामने रखा. 

