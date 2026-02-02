Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3095440
Zee UP-UttarakhandDeoria

आज पूर्वांचल में माफिया राज नहीं जनता का शासन है, देवरिया को लगे विकास के पंख, मंच से बोले कैबिनेट मत्री संजय निषाद

UP Ki Baat From Deoria : Zee Media के खास कार्यक्रम 'देवरिया से उत्तर प्रदेश की बात' में सोमवार को जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने देने के लिए सरकार के मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद ने भी शिरकत की. ज़ी मीडिया के मंच पर सवाल सीधे थे, तीखे थे और जवाबों में मंत्री जी का आत्मविश्वास भी खूब झलका. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Ki Baat From Deoria
UP Ki Baat From Deoria

Deoria: उत्तर प्रदेश की राजनीति और खेती की नब्ज अगर कहीं एक साथ धड़कती दिखी, तो वह मंच था देवरिया का कृषि कुंभ. मंच पर थे कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद और सामने थे किसान, छात्र, युवा और मीडिया. सवाल सीधे थे, तीखे थे और जवाबों में सरकार का आत्मविश्वास भी साफ झलक रहा था. 

पूर्वांचल का विकास हुआ
देवरिया को पिछड़ा माना जाता है के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि आज देवरिया का बहुत विकास हुआ है. आज पीएम मोदी और सीएम योगी के कारण पूर्वांचल पर विशेष कृपा हुई है.

कभी सीएम योगी के नेतृत्व में पूर्वांचल पर विशेष कृपा हुई है. कभी ये माफियाओं का प्रदेश कहा जाता है. माफिया राजनीति में दखलअंदाजी करते थे पर अब ऐसा नहीं है. आज जनता के हाथ में चाबी है.  संजय निषाद ने कहा कि आज जनता जागरुक हो गई है. जनता आज अपने अभिभावक को चुन रही है. पब्लिक के पैसे का अभिभावक उसको चुनने का अवसर मिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुशीनगर बौद्ध की धरती का विकास हुआ है. कुशीनगर पर्यटक स्थल घोषित होने के बाद बहुत बदलाव आया है. यहां पर्यटन को पंख लगे हैं.  कैबिनेट मंत्री ने देवरिया और गोरखपुर का विकास हुआ है. गोरखपुर का अपना ऐतिहासिक इतिहास है. पहला कैलेंडर भी दुनिया में गोरखपुर के रामगढ़ में दिया गया था.

कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास
पूर्वांचल का कोई भी जिला अब  विकास से अछूता नहीं है. संजय निषाद ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है. पहले गन्ना भुगतान के लिए लोगों को डंडे खाने पड़ते हैं पर आज ऐसा नहीं है. सरकार उनको भुगतान कर रही है.

उन्होंने पिछली सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि पहले के कारखाने जो बंद थे उनको फिर से संचालन कराया गया है.  पहले हालात अलग थे और आज अलग हैं. हमारी सरकार में शिक्षा से लेकर राजनीति तक बदलाव हुए हैं.

देवरिया से यूपी की बात: किसानों के मुद्दों पर तीखे सवालों पर सूर्यकांत शाही का सीधा जवाब, "60 साल की समस्याएं 9–10 साल में खत्म नहीं हो सकतीं"

जाम से राहत, बस अड्डा तैयार, गरीब तक योजनाओं की सीधी पहुंच- सलेमपुर से विधायक का ज़ी मीडिया के मंच से बड़ा बयान
 

TAGS

UP Ki Baat From Deoria

Trending news

Banda News
बांदा में चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई से जाम से मिलेगी राहत
UP Ki Baat From Deoria
पूर्वांचल में माफिया राज नहीं जनता का शासन है,देवरिया को लगे विकास के पंख-संजय निषाद
 UP Ki Baat From Deoria
गरीब तक योजनाओं की सीधी पहुंच - सलेमपुर से विधायक का ज़ी मीडिया के मंच से बड़ा बयान
deoria latest news
देवरिया से UP की बात: किसानों के मुद्दों पर कृषि मंत्री सूर्यकांत शाही से सवाल-जवाब
Allahabad High Court
यूपी में शिक्षकों की जाली दस्तावेजों पर नौकरी मामले पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश
Deoria news
देवरिया में नाबालिग से 85 लाख के जेवर हड़पने का सनसनीखेज मामला
Sonbhadra News
सोनभद्र में कानून पर हमला! टोल प्लाजा बना रणक्षेत्र, महिला अधिवक्ता पर हमला
Budget Achievement Campaign
यूपी BJP चलाएगी बजट उपलब्धि अभियान, रील्स-पॉडकास्ट से लेकर खुली चर्चाएं और सभाएं
gonda news
मुझे बुला लीजिए, नहीं तो...सऊदी अरब में प्रताड़ना से परेशान युवक ने भेजा वीडियो
bijnor news
पति की बेवफाई की शिकायत पर ससुर बना दरिंदा, तमंचे की नोक पर बहू से किया दुष्कर्म