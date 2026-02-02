आज पूर्वांचल में माफिया राज नहीं जनता का शासन है, देवरिया को लगे विकास के पंख, मंच से बोले कैबिनेट मत्री संजय निषाद

Deoria: उत्तर प्रदेश की राजनीति और खेती की नब्ज अगर कहीं एक साथ धड़कती दिखी, तो वह मंच था देवरिया का कृषि कुंभ. मंच पर थे कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद और सामने थे किसान, छात्र, युवा और मीडिया. सवाल सीधे थे, तीखे थे और जवाबों में सरकार का आत्मविश्वास भी साफ झलक रहा था.

पूर्वांचल का विकास हुआ

देवरिया को पिछड़ा माना जाता है के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि आज देवरिया का बहुत विकास हुआ है. आज पीएम मोदी और सीएम योगी के कारण पूर्वांचल पर विशेष कृपा हुई है.

कभी सीएम योगी के नेतृत्व में पूर्वांचल पर विशेष कृपा हुई है. कभी ये माफियाओं का प्रदेश कहा जाता है. माफिया राजनीति में दखलअंदाजी करते थे पर अब ऐसा नहीं है. आज जनता के हाथ में चाबी है. संजय निषाद ने कहा कि आज जनता जागरुक हो गई है. जनता आज अपने अभिभावक को चुन रही है. पब्लिक के पैसे का अभिभावक उसको चुनने का अवसर मिला.

कुशीनगर बौद्ध की धरती का विकास हुआ है. कुशीनगर पर्यटक स्थल घोषित होने के बाद बहुत बदलाव आया है. यहां पर्यटन को पंख लगे हैं. कैबिनेट मंत्री ने देवरिया और गोरखपुर का विकास हुआ है. गोरखपुर का अपना ऐतिहासिक इतिहास है. पहला कैलेंडर भी दुनिया में गोरखपुर के रामगढ़ में दिया गया था.

कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास

पूर्वांचल का कोई भी जिला अब विकास से अछूता नहीं है. संजय निषाद ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है. पहले गन्ना भुगतान के लिए लोगों को डंडे खाने पड़ते हैं पर आज ऐसा नहीं है. सरकार उनको भुगतान कर रही है.

उन्होंने पिछली सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि पहले के कारखाने जो बंद थे उनको फिर से संचालन कराया गया है. पहले हालात अलग थे और आज अलग हैं. हमारी सरकार में शिक्षा से लेकर राजनीति तक बदलाव हुए हैं.

