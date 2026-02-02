जाम से राहत, बस अड्डा तैयार, गरीब तक योजनाओं की सीधी पहुंच- सलेमपुर से विधायक का ज़ी मीडिया के मंच से बड़ा बयान

UP Ki Baat From Deoria : Zee Media के खास कार्यक्रम 'देवरिया से उत्तर प्रदेश की बात' में सोमवार को जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और जवाब देने देने के लिए सरकार के मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों में प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजयालक्ष्मी गौतम ने भी शिरकत की. ज़ी मीडिया के मंच पर सवाल सीधे थे, तीखे थे और जवाबों में मंत्री जी का आत्मविश्वास भी खूब झलका.

प्रश्न: सबसे पहले आप ज़ी मीडिया के मंच से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी?

उत्तर: सबसे पहले मैं ज़ी मीडिया के सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ. देवरिया आकर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ज़ी मीडिया का आभार. यह हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है.

प्रश्न: आपके क्षेत्र में बस अड्डा और जाम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी?

उत्तर: जाम पहले बड़ी समस्या थी, खासकर सोहनाग मोड़ पर. बस अड्डा न होने की वजह से बसें और टैक्सियां एक ही जगह खड़ी हो जाती थीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी. लेकिन जब से मैं सलेमपुर विधानसभा की विधायक बनी हूँ, तब से इस दिशा में लगातार काम हुआ है. हमने ज़मीन ली, बस अड्डा बनाया और अब वह पूरी तरह तैयार है. आज हालात पहले जैसे नहीं हैं.

प्रश्न: ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जा रहा है?

उत्तर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. जाति और धर्म से ऊपर उठकर गरीब कल्याण की योजनाएं ज़मीन पर उतरी हैं और सही तरीके से काम कर रही हैं.

प्रश्न: यह चुनावी वर्ष है, ऐसे में केंद्र सरकार के बजट को आप कैसे देखती हैं?

उत्तर: हमारी पार्टी चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन काम करती है। यह सोच गलत है कि नेता सिर्फ चुनाव से पहले जनता के बीच जाते है. हम लगातार काम करते हैं, इसलिए यह कहना सही नहीं कि बजट सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है.

प्रश्न: यूजीसी से जुड़ी हालिया योजना पर आपका क्या मत है?

उत्तर: जब कोई योजना लाई जाती है या रोकी जाती है, तो उसके पीछे सरकार की कोई न कोई ठोस सोच होती है. इस विषय पर मैं फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती.

प्रश्न: युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए आपके क्षेत्र में क्या प्रयास हो रहे हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन की सहायता, 15 हजार रुपये का टूलकिट और 1 लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं.