कौन हैं देवरिया के नमन तिवारी? पिता LIC एजेंट, मां गृहणीं, बेटे पर IPL मिनी ऑक्शन में हुई पैसों की बरसात

Who Is Cricketer Naman Tiwari: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में देवरिया के छोरे पर भी पैसों की बरसात हुई है. इस धाकड़ तेज गेंदबाज को लखनऊ सुपरजायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया है. आइए जानते हैं कौन हैं क्रिकेटर नमन तिवारी.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:10 PM IST
Cricketer Naman Tiwari
Cricketer Naman Tiwari

Cricketer Naman Tiwari Profile: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हो चुकी है. कई खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई है. उत्तर प्रदेश के भी कई क्रिकेटरों को आईपीएल फ्रेंचाइजी ने खरीदा है. जिसमें क्रिकेटर नमन तिवारी का नाम भी शामिल है. ऑलराउंडर नमन तिवारी उत्तर प्रदेश से आते हैं. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. आइए जानते हैं उनके बारे में.

देवरिया के रहने वाले नमन तिवारी
क्रिकेटर नमन तिवारी यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं. उनका जन्म खुखुदू थाना क्षेत्र के परसिया में हुआ. परिवार अब लखनऊ में रहता है. उनके पिता सूर्यनाथ तिवारी एलआईसी में अभिकर्ता हैं. आईपीएल 2026 के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको 1 करोड़ रुपये में खरीदा. जैसे ही उनके आईपीएल में चयन की खबर मिली तो लखनऊ से लेकर देवरिया तक खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी. उनके पैतृक गांव गुलाली परसिया में खास उत्साह देखने को मिला.

संघर्ष से हासिल की सफलता 
मध्यमवर्ग परिवार से आने वाले नमन तिवारी पर पढ़ाई का दबाव था लेकिन मन तो क्रिकेट में ही लगता. इसलिए क्रिकेट को ही विकल्प चुन लिया. नमन तिवारी तेज गेंदबाज हैं लेकिन एक समय वह बल्लेबाज बनना चाहते थे लेकिन जब मौका नहीं मिला तो गेंदबाजी को अपना हथियार बना लिया. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से बड़े खिलाड़ियों को प्रभावित किया. जिसका परिणाम है कि वह आईपीएल के लिए सिलेक्ट हुए हैं.

अंडर-19 विश्वकप में किया था धमाकेदार प्रदर्शन
अंडर-19 विश्वकप में नमन तिवारी ने अपनी धारदार तेज गेंजबाजी से सुर्खियां बटोरी थीं. वह शानदार यार्कर और तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. नमन का कहना है कि सटीक यार्कर फेंकने के लिए उन्होंने बहुत पसीना बहाया है. इसमें आक्रमकता लाने के लिए मेहनत करनी होती है. नमन का सपना है कि वह एक दिन दुनिया के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बनना चाहते हैं. उनका सपना सीनियर टीम के साथ वर्ल्डकप खेलने का है. 

बुमराह हैं प्रेरणास्रोत
नमन तिवारी अपना आदर्श जसप्रीत बुमराह को मानते हैं. वह उनका गेंदबाजी के वीडियो देखकर सीख लेते हैं. यही नहीं नेशनल क्रिकेट अकादमी में उनकी कई बार बुमराह से मुलाकात भी हुई है. जहां उन्होंने बुमराह से गेंदबाज की मानसिकता और कौशल के बारे में काफी बात की है. नमन का कहना है कि उनका बहुत कुछ समझाया है जो काम आ रहा है.

