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कौन हैं IPS अभिजीत आर शंकर? सीएम योगी ने बनाया देवरिया का नया पुलिस कप्तान

IPS Abhijeet R Shankar: सीएम योगी ने देवरिया के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन को हटाकर आईपीएस अभिजीत आर शंकर को जिले की कमान सौंपी है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Apr 11, 2026, 11:04 PM IST
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IPS Abhijeet R Shankar
IPS Abhijeet R Shankar

Who is IPS Abhijeet R Shankar: योगी सरकार ने शनिवार को तीन आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया. आईपीएस अभिजीत आर शंकर को सीएम योगी ने देवरिया का नया पुलिस कप्तान बनाया है. वहीं, देवरिया में पहले से तैनात एसपी संजीव सुमन पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है. उन्हें देवरिया से हटाकर डीजीपी आफिस से अटैच कर दिया है. देवरिया के नए पुलिस कप्तान अभिजीत आर शंकर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. आइए जानते हैं कौन हैं IPS अभिजीत आर शंकर?. 

कौन हैं अभिजीत आर शंकर?
जानकारी के मुताबिक, अभिजीत आर शंकर केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक की पढ़ाई की है. उनके पिता का नाम रवि शंकर है. अभिजीत आर शंकर 2018 बैच के आईपीएस अफसर हैं. देवरिया आने से पहले अभिजीत आर शंकर अंबेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक थे. वहीं, आईपीएस प्राची सिंह को अंबेडकरनगर का पुलिस अ​धीक्षक बनाया है. 

कौन हैं IPS संजीव सुमन?
जानकारी के मुताबिक, आईपीएस संजीव सुमन मूलरूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं. वे 2014 बैच के IPS अधिकारी हैं. उनके पिता का नाम महेश्वर तिवारी है. संजीव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रूड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद संजीव ने जॉब भी की. इसके बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गए. 

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कौन हैं IPS प्राची सिंह? 
प्राची सिंह का जन्म कानपुर में हुआ है. हालांकि, उनका होम टाउन फतेहपुर है. प्राची सिंह के पिता राम सिंह गौतम भी पीसीएस अफसर हैं. उनकी मां उषा सिंह 3 विषयों से एमए की हैं. प्राची सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की है. इसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से एलएलएम की डिग्री हासिल की. अपने पहले ही प्रयास में वह आईपीएस बन गईं. वह 2017 बैच की आईपीएस अफसर हैं. 

यह भी पढ़ें : यूपी में पुलिस अफसरों के तबादले जारी, संजीव सुमन की देवरिया से छुट्टी समेत 3 IPS के तबादले

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