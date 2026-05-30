देवरिया में लोडेड पिस्टल से अचानक चली गोली, महिला की हालत गंभीर; जानिए कैसे हुआ ये हादसा?

Deoria Pistol Firing/ त्रिपुरेश पति त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ककवल चौराहे पर स्थित एक घर में गोली लगने एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. गोली महिला के दाहिने हाथ में लगी है. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. यह घटना ककवल चौराहे के पास की है, जहां घायल महिला कुसुम लता घर पर थी, तभी अचानक गोली चलने से वह घायल हो गई.

मामले पर क्या बोली पुलिस?

परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया. आपको बता दे कि महिला का पति सेना से रिटायर जवान बताए जा रहे हैं. इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है. इस संबंध में पुलिस ने बताया कि महिला घर में अलमारी साफ कर रही थी, तभी अलमारी में रखे लोडेड पिस्तौल गिर गई. जिससे गोली चल गई गोली अलमारी से लग कर वापस महिला के दाहिने हाथ में लग गई. जिसका इलाज चल रहा है.

अचानक लाइसेंसी पिस्टल से गोली चली

जानकारी के मुताबिक, गौरी बाजार थानाक्षेत्र के ग्राम बड़हरा की रहने वाली कुसुम लता पत्नी अशोक कनौजिया ककवल चौराहे के निकट अपने परिवार के साथ रहती हैं. उन्होंने अपने मकान में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान भी खोली है. शुक्रवार की देर रात अचानक लाइसेंसी पिस्टल से गोली चल गई, जिससे महिला के दाहिने हाथ में गोली लग गई. डॉक्टर ने इलाज कर महिला के हाथ से गोली निकाल दी है.

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मामले की गंभीरता से होगी जांच

परिजन के मुताबिक, महिला लाइसेंसी पिस्टल को साफ कर रही थी, इसी दौरान पिस्टल नीचे गिर गई और फायर हो गया, जिससे गोली छिटककर महिला के हाथ में लग गई. इस मामले में थानाध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी.

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