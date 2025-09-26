Advertisement
देवरिया थाने में तांडव! घंटों तक महिलाओं में हुई जमकर मारपीट, पुलिस रही बेबस

Deoria News: देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जहां पर  थाना परिसर में ही दोनों पक्ष की महिलाएं आपस में भिड़ गईं और एक-दूसरे के बाल नोचते हुए घंटों तक मारपीट करती रहीं.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:44 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Deoria News/त्रिपुरेश त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक मामूली नाली विवाद ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया. मामला गौरीबाजार थाना क्षेत्र के सांडा गांव का है, जहां गांव के विकास शर्मा और सत्येंद्र शर्मा के बीच नाली को लेकर कई दिनों से तनातनी चल रही थी.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले विकास शर्मा और सत्येंद्र शर्मा के बीच नाली को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था. गुरुवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष थाने तक पहुंच गए.थाने में ही मामला गरमाया और दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं. देखते ही देखते थाने का माहौल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. महिलाएं एक-दूसरे के बाल खींचते हुए गाली-गलौज करती रहीं. घंटों तक हंगामा चलता रहा और पुलिसकर्मी उन्हें छुड़ाने में जुटे रहे.

हैरानी की बात यह रही कि पूरे समय मौके पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी. पुरुष पुलिसकर्मी ही महिलाओं को अलग कराने का प्रयास करते रहे. इस बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

थाना प्रभारी ने क्या कहा?
फिलहाल पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है. 

