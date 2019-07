कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और माइक पर नहीं लगेगी रोक, लेकिन बजेंगे सिर्फ भजनः सीएम योगी

लखनऊः यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और माइक पर प्रतिबंध नहीं लगेगा. कांवड़ यात्रा को लेकर लखनऊ में बुधवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में यह बात कही. इस बैठक ने सीएम योगी ने आधिकारियों को कहा कि कांवड़ यात्रा में डीजे और माइक पर प्रतिबंध नहींं लगेगा लेकिन डीजे पर सिर्फ भजन ही बजेंगे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान प्रतिबंधित श्रेणी का कोई भी जानवर न कटने पाए. सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि वह कांवड़ की व्यवस्था के बारे में कुंभ आयोजन से सीख लें.

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि समय रहते शिवालयों की व्यवस्था दुरुस्त कराएं हर शिवालय पर सुरक्षा के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों की सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से हो और उन पर पुष्प वर्षा भी का जाए.

Uttar Pradesh CMO: Chief Minister Yogi Adityanath in a meeting with the administration and police department on Wednesday at Lok Bhavan said, that DJs will not be banned during the 'Kavan Yatra' but they should only play bhajans. No filmy song is allowed. (file pic) pic.twitter.com/SSBgMN7mRm

