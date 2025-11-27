यूपी में सिंचाई अब होगी मुफ्त! योगी सरकार दे रही लाखों का अनुदान, बस करना होगा ये काम

UP Solar Pump Subsidy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप मुहैया कराने का बड़ा फैसला लिया है. पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के किसानों को कुल 40,521 सोलर पंप अनुदान पर दिए जाएंगे. इसका लक्ष्य किसानों को बिजली की निर्भरता से मुक्त करना और सिंचाई खर्च लगभग शून्य करना है. सरकार का मानना है कि सोलर पंप किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे और खेतों में सिंचाई पूरी तरह बाधारहित होगी.

15 दिसंबर तक करें आवेदन

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा. केवल वही किसान अनुदान के पात्र होंगे जिन्होंने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है. चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नौ तरह के सोलर पंप

कृषि विभाग के अनुसार कुल 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बड़ा अनुदान दिया जा रहा है. इससे किसानों का खर्च काफी कम हो जाएगा. इनमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी अलग-अलग निर्धारित की गई है.

2 HP डीसी/एसी सरफेस पंप पर कुल ₹98,593 अनुदान

2 HP डीसी सबमर्सिबल पर ₹1,00,215

3 HP डीसी सबमर्सिबल पर ₹1,33,621

5 HP एसी सबमर्सिबल पर ₹1,88,038

7.5 HP व 10 HP एसी पंप पर सबसे अधिक ₹2,54,983

सिर्फ 5,000 रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी

बुकिंग करते समय किसानों को ₹5,000 की टोकन राशि जमा करनी होगी. यह भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा. बुकिंग कन्फर्म होते ही किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेज दिया जाएगा. इसके बाद किसान को अनुदान कटने के बाद बची राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. जो किसान अपनी हिस्सेदारी का भुगतान बैंक ऋण से करना चाहते हैं.. उन्हें कृषि अवस्थापना निधि (AIF) के तहत कुल 6% ब्याज में छूट (3% केंद्र + 3% राज्य) भी मिलेगी.

सोलर पंप के लिए जरूरी शर्तें

कृषि विभाग ने कुछ अनिवार्य शर्तें भी तय की हैं..

2 HP पंप – 4 इंच बोर

3 HP और 5 HP – 6 इंच बोर

7.5 HP और 10 HP – 8 इंच बोर

ये बोरिंग किसानों को खुद करानी होगी. अगर सत्यापन में बोरिंग न मिली तो टोकन मनी जब्त हो जाएगी और आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.

जल स्तर के अनुसार पंप की क्षमता का चयन इस प्रकार होना चाहिए..

22 फीट: 2 HP सरफेस

50 फीट: 2 HP सबमर्सिबल

150 फीट: 3 HP सबमर्सिबल

200 फीट: 5 HP सबमर्सिबल

300 फीट व अधिक: 7.5 या 10 HP सबमर्सिबल

किसान अपने जिले के लक्ष्य के अनुसार पोर्टल पर विकल्पों में से उपयुक्त सोलर पंप चुन सकेंगे. राज्य सरकार ने दावा किया कि यह कदम किसानों की आय दोगुनी करने और सिंचाई को सस्ता व सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. सोलर पंप से जहां पेट्रोल-डीजल का खर्च खत्म होगा वहीं बिजली कटौती की दिक्कत भी नहीं रहेगी. सरकार का कहना है कि इससे कृषि लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी.. यानी किसान और समृद्ध होंगे.

(एजेंसी इनपुट के साथ)