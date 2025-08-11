Ayodhya News: डॉ. बिजेंद्र सिंह बने अवध विश्वविद्यालय के कुलपति, आनंदीबेन पटेल ने दी जिम्मेदारी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2876119
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: डॉ. बिजेंद्र सिंह बने अवध विश्वविद्यालय के कुलपति, आनंदीबेन पटेल ने दी जिम्मेदारी

Ayodhya News: अवध विश्वविद्यालय के नया कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dr Bijendra Singh appointed as new Vice Chancellor
Dr Bijendra Singh appointed as new Vice Chancellor

Ayodhya News: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई है. डॉ. बिजेंद्र सिंह अगले तीन वर्षों तक इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे. शिक्षा जगत में उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. विश्वविद्यालय परिवार और छात्रों में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह है, वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि उनके कार्यकाल में शिक्षा की गुणवत्ता और शोध कार्यों में और तेजी आएगी.

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Moradabad news
मुरादाबाद की बल्ले-बल्ले! 1171 करोड़ की 87 परियोजनाओं से चमचमाएगी पीतल नगरी
noida Latest News
डेकेयर में 15 महीने की बच्ची पर 'थर्ड डिग्री टॉर्चर', CCTV में दिखी मैडम की हैवानियत
prayagraj news
13 दिन बाद खुला लेटे हनुमान जी का कपाट, जलाभिषेक के बाद भक्‍तों ने किए दर्शन
Kanpur Dehat News
कानपुर देहात: इलाज के इंतजार में मौत, 11 घंटे बेड पर पड़ा रहा शव, बदबू से भागे मरीज
Noida News
ये तो गजब हो गया… 12 वीं पास ठगों ने नोएडा में खोल लिया पुलिस स्टेशन
Saharanpur news
Saharanpur: सहारनपुर में महिला को महंगी पड़ी ऑनलाइन शॉपिंग! लग गया 98 हजार का चूना
Independence day story
आजादी से 5 साल पहले ही स्वतंत्र हो गया था UP का ये जिला,उखड़ गए थे अंग्रेजों के पांव
Ayodhya news
डॉ. बिजेंद्र सिंह बने अवध विश्वविद्यालय के कुलपति, आनंदीबेन पटेल ने दी जिम्मेदारी
Kasganj superstition
5 दिनों तक चलता रहा अंधविश्वास का खेल,मृत युवक को जिंदा करने के लिए किया ये कर्मकांड
Fatehpur News
कैसे शुरू हुआ फतेहपुर का अब्दुल समद मकबरा विवाद, अकबर के पोते ने कराया था निर्माण!
;