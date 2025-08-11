Ayodhya News: डॉ. बिजेंद्र सिंह बने अवध विश्वविद्यालय के कुलपति, आनंदीबेन पटेल ने दी जिम्मेदारी

Ayodhya News: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई है. डॉ. बिजेंद्र सिंह अगले तीन वर्षों तक इस पद पर अपनी सेवाएं देंगे. शिक्षा जगत में उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. विश्वविद्यालय परिवार और छात्रों में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह है, वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि उनके कार्यकाल में शिक्षा की गुणवत्ता और शोध कार्यों में और तेजी आएगी.