फर्रुखाबाद: सनकी सुभाष के बाद उसकी पत्नी की भी मौत, भीड़ ने की थी पिटाई

फर्रुखाबाद: फर्रूखाबाद में आरोपी सुभाष के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी की भी मौत हो गई. घटना के बाद उसकी पत्नी रूबी मौके से भागने की कोशिश कर रही थी, जहां भीड़ ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. किसी तरह पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई. कानपुर रेंज आईजी मोहति अग्रवाल ने बताया कि, पोस्टमॉर्टम से साफ होगा कि महिला की मौत कैसे हुई है.

आपको बता दें, फर्रुखाबाद में गुरुवार को तकरीबन 11 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस ने कथित अपहरणकर्ता को रात में ही ढेर कर दिया था. मौके से सभी 23 बच्चों को सकुल छुड़ा लिया गया था. ऑपरेशन रात को साढ़े 12 बजे खत्म हुआ. इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने वाली टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपये इनाम की घोषणा की.

बताया जाता है कि आरोपी सुभाष सरकारी योजनाओं के फायदा न मिलने से नाराज था.

#UPDATE IG Kanpur Range Mohit Agarwal: The woman has succumbed to injuries, we are waiting for post mortem report, further details on cause of death will only come out after the report. #Farrukhabad https://t.co/Qd85Hg7AtM

— ANI UP (@ANINewsUP) January 31, 2020