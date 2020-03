कोरोना की जानकारी छिपाने के आरोप में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर पर होगी FIR

लखनऊ: बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर पर कोरोना की जानकारी छिपाने के आरोप में FIR दर्ज होगी. खबर है कि जिलाधिकारी के आदेश मिलते ही कनिका के खिलाफ एफआईआर की जाएगी. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कनिका कपूर की सभी पार्टियों की जांच के आदेश दिए हैं. जांच का जिम्मा लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को सौंपा गया. डीएम जांच करेंगे कि कनिका की पार्टी में कौन-कौन लोग शामिल हुए थे. प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जिलाधिकारी से चौबीस घंटे में रिपोर्ट मांगी है.

बता दें कि कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. हाल ही में वो लंदन से लौटी थी, उन्होंने लखनऊ में एक हाई प्रोफाइल पार्टी अटेंड की जिसमें कई बड़े मंत्री, नेता और यूपी के कई नौकरशाह शामिल हुए. जिस पार्टी में कनिका कपूर शामिल हुई वह पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के घर रखी गई थी. पूर्व सीएम वसंधुरा राजे, सांसद दुष्‍यंत सिंह, कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, यूपी के कई नौकरशाह और मंत्री भी थे. इसके अलावा होटल ताज में भी गई थीं. एक प्रसिद्ध स्किन क्लीनिक में भी गई थीं.

All parties attended by Singer Kanika Kapoor who has tested positive for #COVID19 will be thoroughly investigated for list of visitors, locations and others. District Magistrate Lucknow will investigate the matter and submit the report to state Home Department. pic.twitter.com/xhnget4Bfk

— ANI UP (@ANINewsUP) March 20, 2020