पूर्व कप्तान कपिल देव को पड़ा दिल का दौरा, सर्जरी के बाद हालत स्थिर

नई दिल्ली: दिग्गज भारतीय क्रिकेटर कपिल देव गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ा. जिसके बाद से कपिल देव को दिल्ली के ओखला में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. कपिल देव की इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की गई है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. बता दें कि कपिल देव की ही कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम ने 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था.

Cricketer Kapil Dev came to Fortis Escorts Heart Institute (Okhla Road) emergency department at 1:00 am on 23rd October with a complaint of chest pain. He was evaluated and an emergency coronary angioplasty was performed in the middle of night: Fortis Escorts, Okhla, Delhi https://t.co/8B71eclyq1

— ANI (@ANI) October 23, 2020