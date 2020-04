नोएडा में कोरोना संदिग्धों से जुड़ी खबर पर DM ने लगाया विराम, कहा- अफवाह पर न दें ध्यान

नोएडा: गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोएडा सेक्टर 8 में कोरोना से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है. मंगलवार देर शाम फैली अफवाह पर डीएम ने साफ किया है कि सेक्टर 8 की झुग्गी-झोपड़ियों में कोरोना पॉजिटिव कोई भी नया केस नहीं मिला है. कुछ लोगों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया है. लेकिन क्वारंटाइन किए गए किसी भी शख्स में फिलहाल कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं. डीएम सुहास एलवाई ने ये भी कहा है कि पूरे इलाके के हित को ध्यान में रखकर ही एहतियातन कुछ लोगों को निगरानी के लिए क्वारंटाइन करने का फैसला लिया गया है.

No new cases found in Noida Sector 8. Only as a precautionary measure of 'cluster containment' where previous cases have been found, people have been shifted&will be put under observation for welfare of them&their surroundings. Request you to dispel rumours: Gautam Budh Nagar DM pic.twitter.com/CqpcSIQBKv

— ANI UP (@ANINewsUP) April 7, 2020