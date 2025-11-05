यीडा सिटी में होगी नौकरियों की भरमार! सभी खाली भूखंडों पर चालू होंगी इंडस्ट्री और फैक्ट्री, यमुना प्राधिकरण ने दी दिसंबर 2026 तक की डेडलाइन

Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने अपने औद्योगिक सेक्टरों में ठप पड़ी गतिविधियों को फिर से रफ्तार देने की तैयारी शुरू कर दी है. सीईओ राकेश कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिसंबर 2026 तक सभी आवंटित औद्योगिक भूखंडों पर इकाइयों का संचालन शुरू हो जाना चाहिए. इसके लिए पांच नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो जमीन की खरीद, लीज प्लान जारी करने, निर्माण कार्यों की निगरानी और आवंटियों से समन्वय बनाने का काम करेंगे.

ठप पड़ी औद्योगिक गतिविधियों को फिर से मिलेगी गति

यीडा क्षेत्र में अब तक अपैरल पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 1065 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है.

हालांकि, इनमें से सिर्फ मेडिकल डिवाइस पार्क में ही एक इकाई संचालन में है, जबकि अन्य सेक्टरों में निर्माण कार्य लगभग ठप हैं.

कई निवेशकों ने सुविधाओं की कमी, बिजली-सड़क कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे की धीमी रफ्तार को काम शुरू न करने का कारण बताया है.

नई औद्योगिक योजना भी अटकी

औद्योगिक सेक्टरों में बची हुई जमीन की बिक्री न होने से यीडा नई औद्योगिक भूखंड योजना लॉन्च नहीं कर पा रहा है.

इससे न सिर्फ निवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि रोजगार सृजन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है.

प्रदेश के अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की तुलना में यीडा की प्रगति को लेकर निवेशकों में निराशा देखी जा रही है.

इन्वेस्ट यूपी रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन

हाल ही में इन्वेस्ट यूपी की ओर से जारी रिपोर्ट में यीडा की स्थिति चिंताजनक बताई गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, यीडा के कुल 3476 औद्योगिक भूखंडों में से 3264 अभी भी खाली पड़े हैं.

यह स्थिति दर्शाती है कि अब तक अधिकांश निवेश संभावनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं.

हर 15 दिन में होगी प्रगति समीक्षा

सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक सभी आवंटित भूखंडों पर उत्पादन इकाइयां चालू हो जाएं. इसके लिए हर पंद्रह दिन में प्रगति की समीक्षा की जाएगी. निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.”

यीडा प्रशासन का मानना है कि यह कदम न सिर्फ निवेश माहौल को बेहतर बनाएगा, बल्कि यमुना सिटी और जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा.

