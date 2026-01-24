Advertisement
शराब पीकर हॉस्टल आया, तुझे घर बुला लेंगे...पिता की डांट के बाद चौथी मंजिल से कूदा BTech छात्र, मौत के बाद मचा बवाल

Greater Noida Student Suicide: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में हॉस्टल में रहने वाले B.Tech सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी, आइए जानते हैं पूरी डिटेल

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:38 AM IST
भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक बीटेक छात्र ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली.मृतक छात्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भोगनीपुर का रहने वाला था. घटना के बाद हॉस्टल के दूसरे छात्रों ने हंगामा किया और मैनेजमेंट के खिलाफ नारे लगाए. कुछ छात्रों ने पास खड़ी एक बस में तोड़फोड़ भी की, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने काबू में किया.  इस घटना के बाद अन्य छात्रों ने जमकर हंगामा किया.  जिसे पुलिस ने किसी तरह शांत कराया. 

क्या है घटना के पीछे की वजह
यह घटना रात करीब 11:30 बजे नॉलेज पार्क-3 स्थित एक हॉस्टल में हुई. बीटेक द्वितीय वर्ष का छात्र उदित सोनी (पुत्र विजय सोनी, निवासी भोगनीपुर, जनपद झांसी) अपने दोस्तों चेतन और कुलदीप के साथ शराब पीकर हॉस्टल आया था.  हॉस्टल प्रबंधन ने उसे फटकार लगाई और घटना का वीडियो बनाकर उसके पिता विजय सोनी को भेज दिया.

पिता की डांट से आहत हो उठाया कदम
वीडियो मिलने के बाद पिता ने उदित को डांटा और उसका नाम कटवाकर घर बुलाने की बात कही. पिता की डांट से वो परेशान हो गया. इस घटनाक्रम से आहत होकर उदित सोनी ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

छात्र की आत्महत्या के बाद भड़के छात्र
छात्र की आत्महत्या के बाद हॉस्टल के अन्य छात्र भड़क गए. उन्होंने हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और पास खड़ी एक बस में तोड़फोड़ भी की. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया.

परिजनों से तहरीर मिलने के बाद एफआईआर
पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजन मौके पर मौजूद हैं. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और उच्चाधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की है. परिजनों से तहरीर मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की जा रही है.  मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. फिलहाल पुलिस ने बताया है कि जांच जारी है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

Greater Noida student suicideB.tech Student DeathHostel suicide

