Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3051464
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

G Noida: मैं पढ़ाई से तंग आ चुका हूं, मम्मी पापा पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता...और फांसी के फंदे पर झूल गया बीटेक स्टूडेंट

Greater Noida:दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greater noida news
Greater noida news

Greater Noida Suicide/भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है. छात्र का शव मंगलवार शाम को हॉस्टल में उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है. पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

बिहार का रहने वाला था छात्र
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से गया, बिहार का रहने वाला आकाशदीप नॉलेज पार्क के DTC( दिल्ली टेक्निकल केंपस) कॉलेज से बीटेक सीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था. छात्र नॉलेज पार्क स्थित एसएनएच रेजीडेंसी हॉस्टल में रहता था.

फंदे पर लटका था आकाश
पुलिस के मुताबिक आकाशदीप ने मंगलवार को अपने हॉस्टल के कमरे में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. उसके रूम में रहने वाला उसका दोस्त कॉलेज गया था ,वहां से जब वह वापस लौटा तो उसने देखा दरवाजा अंदर से बंद था और आकाश फंदे पर लटका हुआ था. उसने बाद अन्य लोगों को बताई जिसके बाद पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया. उसके बाद दरवाजे को जैसे तैसे खोलकर उसको नीचे उतर गया. फिर उसको यह अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सुसाइड नोट कमरे से बरामद
छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा है कि वह पढ़ाई से परेशान आ चुका है.  मम्मी पापा मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता. तनाव में आकर खुदकुशी कर रहा हूं. उसने लिखा कि मेरी इस सुसाइड में किसी का कोई दोष नहीं है.

वही ,पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी है.  थाना प्रभारी का कहना है कि छात्र की आत्महत्या करने के बाद उसके परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है. एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है.

सुसाइड नोट में लिखा था....आई एम सॉरी
इससे पहले भी अगस्त के महीने में भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी. मृतक छात्र की पहचान 24 वर्षीय शिवम के रूप में हुई थी. वो बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला था. कमरे से सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था  "I am Sorry" 
इसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट से अपील की कि उसकी फीस परिवार को लौटा दी जाए. यही नहीं, सुसाइड नोट में शिवम ने अपने अंग दान करने की इच्छा भी जताई थी.

 

डिस्क्लेमर

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

 

TAGS

Greater Noida Suicide caseNoida NewsG Noida policeB.Tech student suicide

Trending news

Greater Noida Suicide case
मैं पढ़ाई से तंग आ चुका,पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता..फांसी के फंदे पर झूल गया छात्र
UP Winter Session 4 Day
शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन,अनुपूरक बजट पर आज भी चर्चा,विपक्ष कर सकता कोडीन पर हंगामा
Bhadohi weather
कड़ाके की ठंड के बीच वनवासी परिवारों के बीच पहुंचे डीएम,सर्दी में दी राहत की गर्माहट
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में क्रिसमस सेलिब्रेशन की प्लानिंग! जानें से पहले पढ़ें IMD का येलो अलर्ट
IAS Transfer
यूपी में न्यू ईयर से पहले IAS अफसरों के तबादले, देवरिया-सुल्तानपुर के CDO बदले गए
Sonbhadra News
ठंड में नहीं मिला इलाज! सोनभद्र में 3 महीने का बेटा और 4 साल की बेटी की मौत
Kushinagar News
देवर से विधवा के अवैध संबंध... 26 दिन बाद मिला कंकाल, अवैध संबंधों की खौफनाक दास्तां
namo bharat train
नमो भारत ट्रेन में गंदा काम करने वाले कपल का किसने बनाया वीडियो? जांच में ये खुलासा
Yamuna Expressway accident
यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: जले शवों की DNA से हुई शिनाख्त, 10 मृतकों की पहचान पुख्ता
Varanasi News
कौन हैं पीएम मोदी के प्रस्तावक मंगल केवट? क्यों अचानक आ गए सुर्खियों में?