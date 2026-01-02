Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

नोएडा में नये साल का जश्न गटक गया एक लाख लोगों की सैलरी, शराब बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Noida News: नए साल के जश्न में नोएडा वालों ने ऐसा जाम छलकाया कि शराब बिक्री के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए. दो दिनों के अंदर गौतमबुद्ध नगर में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. इस दौरान चार लाख लीटर से ज्यादा शराब की बिक्री दर्ज की गई.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:18 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Noida News/भूपेश प्रताप:  नववर्ष 2025 के जश्न में नोएडा और पूरे गौतमबुद्ध नगर में शराब की बिक्री ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. 30 और 31 दिसंबर को लोगों ने जमकर जाम छलकाए. इन दो दिनों में करीब 34–35 करोड़ रुपये की शराब बिकी, जो आम दिनों और वीकेंड की तुलना में कई गुना ज्यादा है. यह बीते कई वर्षों की सबसे बड़ी बिक्री मानी जा रही है.

दो दिन में चार लाख लीटर से ज्यादा शराब की खपत
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के मुताबिक, 30 और 31 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर में चार लाख लीटर से ज्यादा शराब की बिक्री हुई. इतनी बड़ी मात्रा में शराब की खपत ने प्रशासन को भी चौंका दिया. नए साल के जश्न, पार्टियों और आयोजनों के चलते शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली.

सरकार को मिला भारी राजस्व का फायदा
शराब की रिकॉर्डतोड़ बिक्री से सरकार की भी जमकर कमाई हुई. आबकारी विभाग के अनुमान के अनुसार, इन दो दिनों की बिक्री से सरकार को करीब 24 से 25 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. यही वजह है कि नए साल पर आबकारी विभाग की 'बल्ले-बल्ले'  रही और राजस्व लक्ष्य को मजबूती मिली.

बिक्री का समय बढ़ने से और बढ़ी खपत
शासन की ओर से 24–25 दिसंबर और 30–31 दिसंबर को शराब बिक्री का समय एक-एक घंटे बढ़ाया गया था. इसका सीधा असर बिक्री पर पड़ा. अतिरिक्त समय मिलने से ज्यादा लोग शराब खरीदने पहुंचे और दुकानों पर देर रात तक लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे कुल बिक्री में बड़ा उछाल आया.

आम दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा बिक्री
आम दिनों में गौतमबुद्ध नगर में शराब की बिक्री करीब 7–8 करोड़ रुपये की होती है, जबकि वीकेंड पर यह 12 करोड़ तक पहुंचती है. लेकिन नए साल के जश्न में यह आंकड़ा सीधे 35 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा. यह साफ दिखाता है कि नए साल पर लोगों ने जमकर पार्टी और जश्न मनाया.

यूपी का सबसे अमीर जिला, शराब में भी नंबर वन
गौरतलब है कि गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला माना जाता है. वित्तीय वर्ष 2024–25 में यहां की प्रति व्यक्ति आय करीब 10.17 से 10.2 लाख रुपये सालाना आंकी गई है, जो दिल्ली से भी दोगुनी है. आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट के चलते जिले की समृद्धि साफ झलकती है और नए साल पर शराब की रिकॉर्डतोड़ बिक्री ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया. नए साल पर जश्न, पार्टी और जाम के साथ नोएडा ने न सिर्फ खुशियां मनाईं, बल्कि शराब बिक्री में पूरे प्रदेश में पहला स्थान भी हासिल कर लिया.

