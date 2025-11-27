Advertisement
गौतम बुद्ध नगर

गौतमबुद्ध नगर में SIR का काम हुआ तेज , डीएम ने BLO और कर्मचारियों की छुट्टी पर लगाई लगाम

Gautam Buddha Nagar News: गौतमबुद्ध नगर में SIR का काम तेजी से चल रहा है. इसी क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने SIR में लगे सभी BLO, कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर सख्ती करते हुए नया निर्देश जारी किया है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:49 PM IST
DM Medha Roopam issued new instructions to SIR
DM Medha Roopam issued new instructions to SIR

Gautam Buddha Nagar News/विजय कुमार:  गौतमबुद्ध नगर में इस समय SIR (Special Intensive Revision) का काम तेज रफ्तार से चल रहा है. जिले में समय पर और बिना किसी गड़बड़ी के SIR पूरा हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं.

छुट्टियों पर अब पूरी पाबंदी
डीएम द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अब बिना अनुमति छुट्टी नहीं ले सकेगा. यहां तक कि सार्वजनिक अवकाश वाले दिन भी मुख्यालय छोड़ने के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी. प्रशासन का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत 04 नवंबर 2025 से 04 दिसंबर 2025 तक BLO द्वारा घर-घर सर्वे, फॉर्म वितरण, संकलन और उसका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. इसके बाद 09 दिसंबर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां लिए जायेंगे, जबकि 07 फरवरी 2026 को अंतिम नामावली प्रकाशित किया जायेगा.

लापरवाही पर कड़ा एक्शन
गौरतलब है कि जिले में SIR को लेकर प्रशासन पहले ही सख्त रुख दिखा चुका है. कुछ दिन पहले ही 60 BLO और 7 सुपरवाइजर पर SIR में लापरवाही बरतने को लेकर FIR दर्ज करवाया था. वहीं दो BLO के इस्तीफा देने की पेशकश का वायरल पत्र भी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब छुट्टी को लेकर जारी सर्कुलर चर्चा बना हुआ है.  SIR में लापरवाही पर प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है तो वही जिला प्रशासन ने SIR में 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा करने वाले 5 BLO को सम्मानित भी किया गया है. 

