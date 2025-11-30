Advertisement
SIR फॉर्म में जरा-सी दिक्कत? घबराएं नहीं… डीएम मेधा रूपम ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, तुरंत मिलेगी सहायता

Gautam Buddha Nagar: जिलाधिकारी मेधा रूपम के द्वारा जनपदवासियों से विशेष अनुरोध किया गया है कि आज, रविवार को जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों के द्वारा SIR को लेकर एक महा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन सभी मतदाताओं तक पहुंचा जा रहा है जिनसे अब तक संपर्क नहीं हो पाया है या जिनके फॉर्म लंबित हैं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:41 AM IST
Gautam Buddha Nagar DM
Gautam Buddha Nagar: गौतम बुद्ध नगर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को गति दी गई है.  जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज हो. उन्होंने SIR फॉर्म से जुड़े सभी प्रावधानों और प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए लोगों से समय रहते अपने विवरण अपडेट कराने की अपील की है, ताकि किसी की पात्रता प्रभावित न हो.

हेल्पलाइन नंबरों से तुरंत मिलेगी जानकारी

प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा हेतु कई हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए हैं.  1950 के साथ 0120-2978702, 2978231, 2978232 और 2978233 पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति SIR फॉर्म, दस्तावेज, वोटर लिस्ट स्थिति और फॉर्म भरने से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकता है. डीएम ने आश्वासन दिया कि सभी नंबर सक्रिय हैं और किसी भी मतदाता को आवश्यक जानकारी एक कॉल पर उपलब्ध कराई जाएगी.

 बूथ स्तर पर BLO और BLA की तैनाती

जिलाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के फॉर्म मिसप्लेस हो गए हैं या जिन्हें अब तक फॉर्म उपलब्ध नहीं मिला, वे सीधे अपने मतदान बूथ पर जाएं.  हर बूथ पर  आज यानी रविवार को सुबह 10 बजे से BLO और BLA तैनात रहेंगे, जो फॉर्म, दस्तावेज और आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराएंगे.  प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम संशोधन प्रक्रिया में न छूटे.

 SIR फॉर्म जमा करने के लिए केवल 7 दिन शेष

डीएम मेधा रूपम ने कहा कि SIR फॉर्म जमा करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। अगले सात दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं और सभी नागरिकों को अपने विवरण समय पर जमा कर देने चाहिए.  उन्होंने कहा कि व्यस्तता के बावजूद वोटर लिस्ट में सही जानकारी दर्ज होना आवश्यक है, क्योंकि यही नागरिक के मतदान अधिकार का आधार है.  इसी कारण प्रशासन और राजनीतिक दल मिलकर व्यापक अभियान चला रहे हैं.

Form-6 और Form-8 के लिए भी बूथ पर मिलेगी मदद

जिन लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए Form-6 भरना है या मौजूदा विवरण में संशोधन हेतु Form-8 जमा करना है, वे अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं.  डीएम ने दोहराया कि किसी भी समस्या पर तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें या सीधे बूथ पर पहुंचें.  प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि पात्र वोटरों का नाम छूटने न पाए और हर नागरिक को पूर्ण सुविधा मिले.

राजनीतिक दलों के साथ महा अभियान, प्रत्येक मतदाता तक पहुंच

रविवार को राजनीतिक दलों की सहभागिता से एक बड़ा महा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन सभी मतदाताओं तक पहुँचा जा रहा है जिनसे संपर्क नहीं हो पाया था. हर बूथ पर BLO और BLA मौजूद रहेंगे ताकि मौके पर ही फॉर्म उपलब्ध कराकर जानकारी अपडेट कराई जा सके.  डीएम ने कहा कि सात दिनों की इस अवधि में हर पात्र मतदाता तक पहुंचकर मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक बनाया जाएगा.

