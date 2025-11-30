Advertisement
गौतम बुद्ध नगर में SIR को लेकर विशेष अभियान की तैयारी, 1-2 दिसंबर को 500 से अधिक स्थानों पर शिविर का आयोजन

Gautam Buddha Nagar News: गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है. डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में महत्वपूर्ण बैठक की. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 30, 2025, 07:43 PM IST
Gautam Buddha Nagar DM medha rupam

Gautam Buddha Nagar News:  डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने आज यानी रविवार को  ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्राधिकरण समन्वयक, स्वयंसेवक, आरडब्ल्यूए, एओए प्रतिनिधि, उद्यमी, व्यापारिक संगठन, श्रम संघ और बिल्डर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन इस अभियान को पूरी तत्परता, पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से संचालित कर रहा है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे.

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि नाम जोड़ने, संशोधन कराने और प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासन एक व्यापक विशेष महाअभियान चला रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों, आरडब्ल्यूए, एओए और नागरिकों का सक्रिय सहयोग मिल रहा है.

1-2 दिसंबर को जिले में विशेष शिविरों का आयोजन
उन्होंने जानकारी दी कि 1 और 2 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लेबर कम्युनिटी वाले क्षेत्रों में 50 विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के लिए लगभग 50 शिविर और जिले के 35 प्रमुख शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में प्रपत्र 6, प्रपत्र 8 समेत सभी एन्यूमरेशन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी बूथ का फॉर्म किसी भी शिविर में जमा कराया जा सकेगा.

500 स्थानों पर लगाए जाएंगे शिविर
जिलाधिकारी ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 1868 बूथों पर तथा हाई-राइज़ सोसायटी, लेबर एरिया, उद्योग, शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों, फ़िल्म सिटी, मीडिया हाउस सहित अन्य प्रमुख 500 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे. फ़िल्म सिटी और मीडिया हाउस के 16 स्थानों पर मीडिया कम्युनिटी हेतु विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे.

उन्होंने यह भी बताया कि प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे सैमसंग, एलजी, वीवो, ओप्पो, केन्ट, बीपीएल, हल्दीराम, सूर्यफूड, यामाहा समूह समेत अन्य में कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर ही निर्वाचन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही जिले के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया संस्थानों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे.

जिलाधिकारी ने सभी से अपील की कि वे अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से जोड़ें और सुनिश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल हो. बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उपयुक्त उद्योग अनिल कुमार, डिप्टी रजिस्ट्रार श्रम विभाग, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

स्रोत: जिला सूचना कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर

SIR फॉर्म में जरा-सी दिक्कत? घबराएं नहीं… डीएम मेधा रूपम ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, तुरंत मिलेगी सहायता
 

