कौन हैं नोएडा अथॉरिटी के नए CEO? यूपी के तेर तर्रार IAS अधिकारी में होती है गिनती

Who Is New CEO of Noida Authority: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. इस घटना के बाद नोएडा प्राधिकरण के तात्कालिक CEO डॉ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया, जिसके बाद लगातार उठ रहे सवालों और बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कृष्णा करुणेश को नोएडा अथॉरिटी का नया CEO बनाया है. आइए जानते हैं कौन हैं कृष्णा करुणेश....

कौन हैं कृष्णा करुणेश?

कृष्णा करुणेश 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनकी गिनती यूपी के तेज-तर्रार अफसरों में होती है. वह मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखते हैं. प्रशासनिक सख्ती, त्वरित निर्णय और फील्ड में सक्रिय भूमिका के लिए पहचाने जाते हैं. किसी भी जिम्मेदारी को तेजी से निपटाने की उनकी कार्यशैली उन्हें बाकी अफसरों से अलग बनाती है.

शिक्षा और प्रशासनिक पृष्ठभूमि

कृष्णा करुणेश ने एमए की पढ़ाई की है और उनके पास एलएलबी की डिग्री भी है. प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ कानून की अच्छी समझ भी उनकी बड़ी ताकत मानी जाती है. 7 जून 2022 को उन्हें गोरखपुर का जिलाधिकारी बनाया गया था, जहां उन्होंने कई सख्त और अहम फैसलों से सुर्खियां बटोरी थीं.

कहां-कहां रह चुके हैं तैनात

आईएएस ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली तैनाती अयोध्या में हुई. इसके बाद वह कुशीनगर और गाजियाबाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे. गाजियाबाद में सीडीएओ के पद पर भी कार्य किया. इसके अलावा हापुड़ और बलरामपुर के डीएम रह चुके हैं. अब उन्हें नोएडा अथॉरिटी जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है.

हादसे के बाद जांच के घेरे में 80 अधिकारी

इस मामले में गठित एसआईटी ने शुक्रवार को करीब आठ घंटे तक SDRF, दमकल विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारियों से पूछताछ की. ट्रैफिक सेल, नियोजन, सिविल, इलेक्ट्रिकल विभाग और स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़े करीब 80 अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में हैं.

आज सौंप सकती है SIT रिपोर्ट

SIT जांच का आज पांचवां और अंतिम दिन है. उम्मीद जताई जा रही है कि टीम आज ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है. SIT अब तक दो बार घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है और तीन बार नोएडा प्राधिकरण में बैठकर संबंधित विभागों से विस्तार से पूछताछ की जा चुकी है.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

16 जनवरी की देर रात युवराज की तेज रफ्तार कार सेक्टर-150 में अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन ड्रेनेज के लगभग 70 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई. गड्ढे में 30 फीट पानी भरा था. न चेतावनी बोर्ड था, न बैरिकेडिंग. युवराज दो घंटे तक मदद मांगता रहा, लेकिन रेस्क्यू में देरी से उसकी जान चली गई.