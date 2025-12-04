Advertisement
यूपी में SIR की रफ्तार क्यों अटकी? प्रयागराज–नोएडा समेत कई बड़े शहरों में अटकाव के 6 बड़े रोड़े

SIR IN UP: यूपी में SIR को लेकर चुनाव आयोग तेजी से काम कर रहा है. ऐसे में बड़े शहरों में SIR प्रक्रिया की रफ्तार धीमी हैं. आखिरकार सवाल उठ रहा है. बड़े शहरों में ही यह काम धीमा क्यों? इसकी वजह हैं ये 6 प्रमुख फैक्टर, जो अभियान में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:53 PM IST
SIR IN UP:  उत्तर प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को तय समय सीमा 11 दिसंबर तक पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग तेजी से काम कर रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम से लेकर सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि जिलेवार इस प्रक्रिया को हर हाल में समय पर पूरा कराया जाए. लेकिन लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद और बलरामपुर जैसे बड़े शहरों में SIR की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है.  

घर-घर सत्यापन में सबसे बड़ी चुनौती
बड़े शहरों में लोग दिनभर नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई के कारण घर पर नहीं मिलते. BLO जब सत्यापन के लिए पहुंचते हैं, तो अधिकतर फ्लैट या मकान बंद मिलते हैं. कई अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी या इंटरकॉम अनुमति भी बाधा बनते हैं. इससे न केवल एक घर पर कई बार जाना पड़ता है, बल्कि पूरी कॉलोनी का सत्यापन धीमा पड़ जाता है. शहरी जीवनशैली और फ्लोटिंग पापुलेशन के कारण उपलब्धता कम होना SIR की सबसे बड़ी समस्या है.

तकनीकी गड़बड़ियां और सर्वर की धीमी गति
SIR ऐप, टैबलेट और सर्वर पर अत्यधिक लोड होने से कई जिलों में डिजिटल अपडेट रुक जाता है. प्रयागराज जैसे बड़े जिलों में लाखों प्रपत्रों को डिजिटाइज करना है, लेकिन सर्वर बार-बार डाउन होने से BLO का फील्ड वर्क अटक जाता है. कई क्षेत्रों में नेटवर्क कमजोर होने से डेटा अपलोड नहीं हो पाता. इससे मैनुअल और डिजिटल एंट्री में अंतर बढ़ता है, काम दोबारा करना पड़ता है और समय सीमा पर सीधा असर पड़ता है.

शहरी BLOs पर बढ़ा कार्यभार और सीमित समय
शहरी क्षेत्रों में एक BLO के जिम्मे 1,000 से 1,500 तक मतदाता होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या काफी कम रहती है. इसके साथ ही कई BLO शिक्षक, आशा वर्कर या अन्य विभागीय कार्यों में पहले से व्यस्त रहते हैं. घर-घर सत्यापन, फॉर्म जांच, डेटा अपलोड और दोबारा निरीक्षण इन सभी जिम्मेदारियों का दबाव उन्हें अत्यधिक व्यस्त कर देता है. सीमित समय और भारी बोझ के कारण शहरी SIR की गति स्वाभाविक रूप से धीमी पड़ जाती है.

जागरूकता और दस्तावेज़ों की कमी से सत्यापन धीमा
कई लोग SIR प्रक्रिया, आवश्यक फॉर्म (6/8) और जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी नहीं रखते. किरायेदार, छात्र और प्रवासी मजदूर अक्सर तुरंत दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते. कई घरों में BLO आने पर फॉर्म भरने में टालमटोल होती है या लोग बाद में लाने का वादा करके टाल देते हैं. अपार्टमेंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं मिल पाते. यह जागरूकता की कमी सत्यापन के समय को कई गुना बढ़ा देती है और प्रक्रिया लगातार पीछे खिसकती जाती है.

बड़े शहरों की जनसांख्यिकीय गतिशीलता और माइग्रेशन
लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में किरायेदार, छात्र, कॉर्पोरेट कर्मचारी और मजदूर लगातार आते-जाते रहते हैं. एक ही व्यक्ति के दो पते या पुरानी एंट्री हटाने में BLO को कई बार घर जाना पड़ता है. डुप्लीकेट और फर्जी नामों की पहचान में ज्यादा समय लगता है. कभी-कभी राजनीतिक दल भी हटाए जाने वाले नामों की पुनःजांच की मांग करते हैं. इस निरंतर माइग्रेशन से वास्तविक मतदाता पहचानना कठिन हो जाता है और SIR की प्रक्रिया और धीमी होती है.

स्थानों में कैंप लगाने की बाध्यता और प्रबंधन का दबाव
औद्योगिक शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में बड़ी आबादी दिनभर ऑफिस, फैक्ट्री या कॉलेज में रहती है. BLO उन्हें घरों पर नहीं मिल पाते, इसलिए जिला प्रशासन को कंपनियों, स्कूलों और हॉस्टलों में विशेष कैंप लगाने पड़ते हैं. लंच ब्रेक या शिफ्ट बदलने के दौरान भीड़ प्रबंधन, फॉर्म सत्यापन, दस्तावेज जांच और डिजिटल एंट्री में समय लगता है. यह तरीका मददगार तो है, लेकिन कैंप व्यवस्था की जटिलता के कारण SIR की गति अपेक्षा से धीमी बनी रहती है.

