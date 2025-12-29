'इंडस्ट्रियल पॉवर हब' बना यूपी का एक्सप्रेस-वे! लग रही सेमीकंडक्टर पार्क से लेकर 200+ नई फैक्ट्रियां, रोजगार की बरसात तय

UP News: उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में यमुना एक्सप्रेस-वे अब मात्र एक सड़क नहीं, बल्कि औद्योगिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है. जहां कभी इसे सिर्फ दिल्ली-आगरा कॉरिडोर के रूप में देखा जाता था, वहीं आज यही मार्ग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने वाली औद्योगिक रीढ़ साबित हो रहा है.

सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे को ट्रैफिक सुविधा तक सीमित न रखते हुए इसे निवेश, रोजगार और नियोजित शहरीकरण का सबसे बड़ा इंजन बना दिया है. एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर, शहरी केंद्र और लॉजिस्टिक्स हब यह दिखाते हैं कि योजनाएं अब घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन पर परिणाम दे रही हैं.

यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका

प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन दीपक मैनी का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस-वे के आसपास विकसित हो रही परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दे रही हैं और यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

3000 वर्ग किमी में नया औद्योगिक मॉडल

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के माध्यम से सरकार ने 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास मॉडल लागू किया है. इसमें औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित भूमि उपयोग की स्पष्ट व्यवस्था की गई है, जिससे अनियोजित शहरीकरण पर नियंत्रण और जमीन पर तेजी से विकास संभव हुआ है.

जेवर एयरपोर्ट देगा वैश्विक पहचान

दिल्ली-एनसीआर और आगरा से मजबूत कनेक्टिविटी के साथ जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय महत्व देने जा रहा है. एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द औद्योगिक शहरों, लॉजिस्टिक्स हब और रोजगार केंद्रों की श्रृंखला तैयार हो रही है, जिससे यह इलाका लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है.

यमुना एक्सप्रेस-वे की प्रमुख परियोजनाएं

जेवर के पास एचसीएल-फॉक्सकॉन की ओसैट यूनिट

जनवरी 2026 में ओसैट यूनिट का भूमि पूजन संभावित

1000 एकड़ का सेमीकंडक्टर और ईएमसी पार्क

मेडिकल डिवाइस पार्क और डेटा सेंटर पार्क की स्थापना

विवो, एलजी, हावेल्स समेत कई कंपनियों की फैक्ट्रियां निर्माणाधीन

वाईईआईडीए को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की मंजूरी

एयरपोर्ट एक्सप्रेस-वे और आरआरटीएस से मजबूत कनेक्टिविटी

200 से अधिक नई फैक्ट्रियों का निर्माण जारी

सेमीकंडक्टर पार्क में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना

रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नए अवसर

