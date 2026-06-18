भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: ओवरलोड ट्रक से आम लोग ही नहीं पुलिस प्रशासन भी त्रस्त है. इसकी एक बानगी ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर नजर आई. यहां आरटीओ टीम ने एक ओवरलोड ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक चालक ट्रक को रॉन्ग साइड दौड़ते हुए फरार हो गया. ट्रक चालक का दुस्साहस बस इतना ही नहीं था बल्कि उसने पत्थरों से भरे अपने ट्रक से बीच हाईवे पर बड़े-बड़े पत्थर गिरा दिये, जिससे हादसे का खतरा पैदा हो गया और कई वाहन प्रभावित हुए. सूचना पर दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर बिखरे पत्थरों को हटाकर यातायात सुचारू कराया. आरटीओ कर्मचारियों द्वारा ट्रक रोकने और पुलिस द्वारा पत्थरों को हटाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है. बता दें कि हरियाणा से ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में ओवरलोड वाहन प्रवेश करते हैं. और यह हैरान करने वाली अपने आप में अजीब तरह की घटना ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दादरी की है.