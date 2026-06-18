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भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: ओवरलोड ट्रक से आम लोग ही नहीं पुलिस प्रशासन भी त्रस्त है. इसकी एक बानगी ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर नजर आई. यहां आरटीओ टीम ने एक ओवरलोड ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक चालक ट्रक को रॉन्ग साइड दौड़ते हुए फरार हो गया. ट्रक चालक का दुस्साहस बस इतना ही नहीं था बल्कि उसने पत्थरों से भरे अपने ट्रक से बीच हाईवे पर बड़े-बड़े पत्थर गिरा दिये, जिससे हादसे का खतरा पैदा हो गया और कई वाहन प्रभावित हुए. सूचना पर दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर बिखरे पत्थरों को हटाकर यातायात सुचारू कराया. आरटीओ कर्मचारियों द्वारा ट्रक रोकने और पुलिस द्वारा पत्थरों को हटाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है. बता दें कि हरियाणा से ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में ओवरलोड वाहन प्रवेश करते हैं. और यह हैरान करने वाली अपने आप में अजीब तरह की घटना ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दादरी की है.
आइये इस घटना के बारे में आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं.
ईस्टर्न पेरिफेरल पर ट्रक से गिरे पत्थर
ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के चकसेनपुर के पास ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर एक चलते डंपर से अचानक बजरी और पत्थर गिर गए. इससे हाईवे पर काफी दूर तक लाल रंग के पत्थर फैल गए, जिससे वाहनों की गति धीमी हो गई और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया.
बताया जा रहा है कि सुबह के समय कुछ डंपर पेरीफेरल हाईवे से गुजर रहे थे, इसी दौरान आरटीओ की टीम ने एक ओवरलोड ट्रक को रोकने की कोशिश की लेकिन ट्रक चालक ट्रक को लेकर रॉन्ग साइड से भागने लगा. इसी दौरान एक डंपर का जैक अचानक ऊपर उठ गया, जिससे बजरी और पत्थर सड़क पर बिखर गए.
सूचना मिलते ही दादरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि पत्थरों के कारण किसी वाहन के फिसलने से हादसा हो सकता है.
पुलिसकर्मियों खुद पत्थर उठाते हुए दिखे
पुलिसकर्मियों ने जेसीबी की मदद से और फावड़े तथा हाथों से बजरी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया. इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है.
पंचर लगाने वाली गाड़ी बुलाई गई
एहतियात के तौर पर थाना प्रभारी ने मौके पर पंचर लगाने वाली गाड़ी को भी बुला लिया. इसका उद्देश्य था कि यदि बजरी पर चढ़ने से किसी गाड़ी का टायर पंचर होता है, तो उसे तुरंत ठीक करके आगे रवाना किया जा सके.
पुलिस ने बताया पूरा वाकया
दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें सुबह ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर चकसेनपुर के पास डंपर से लाल बजरी और पत्थर फैलने की सूचना मिली थी. उन्होंने तुरंत अपनी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर कोई हादसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बजरी को तत्काल हटाने का आदेश दिया.
जेसीबी और पुलिसकर्मियों की मदद से बजरी को तीव्र गति से हटाया गया, ताकि यातायात बाधित न हो और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो.