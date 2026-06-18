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डंपर चालक ने दादरी पुलिस को खूब छकाया, रॉन्ग साइड से भागते हुए पत्थर गिराए; पुलिसवालों ने खुद ही पत्थर सड़क से हटाए

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर ओवरलोड वाहनों का खतरनाक खेल सामने आया है. यहां आरटीओ की टीम एक ओवरलोड ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रक वाले ने जो किया, उसके बाद पुलिस वाले सबकुछ भूलकर अपने हाथों से सड़क पर दूर तक फैले पत्थर हटाते हुए नजर आए.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:00 PM IST
डंपर चालक ने दादरी पुलिस को खूब छकाया, रॉन्ग साइड से भागते हुए पत्थर गिराए; पुलिसवालों ने खुद ही पत्थर सड़क से हटाए
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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