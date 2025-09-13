Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में 1150 किलो नकली पनीर जब्त, बुलंदशहर से दिल्ली-NCR में की जा रही थी सप्लाई

ग्रेटर नोएडा /भूपेश प्रताप: दिल्ली- NCR में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है. ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की जेवर में बड़ी करवाई की है. गौतमबुद्ध नगर खाद्य सुरक्षा विभाग और जेवर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली और बदबूदार पनीर की भारी खेप ग्रेटर नोएडा से पकड़ी है. यह पनीर बुलंदशहर से दिल्ली सप्लाई किया जा रहा था. टीम ने मौके से करीब 1150 किलो पनीर जब्त कर नष्ट कराया, जबकि जांच के लिए इसके नमूने लैब भेजे गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

जेवर से पकड़ा 1150 kg मिलावटी पनीर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र नाथ वर्मा द्वारा थाना जेवर पुलिस के सहयोग से छोटा टोल प्लाजा जेवर पर रात्रि में गाड़ी एक गाड़ी से लगभग 1150 kg पनीर बिक्री ले जाते हुए पाया गया. यह लोग पनीर को दिल्ली लेकर जा रहे थे. यह पनीर प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत हो रहा था एवं दूषित व बदबूदार भी था.

इस तरह किया पनीर को नष्ट

इस मिलावटी और दूषित पनीर को नमूने को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है, जबकि बाकी बचे पनीर को बुल्डोजर के माध्यम से गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ के नष्ट कर दिया गया है. पनीर की सप्लाई वाले कि पहचान लोकेंद्र सिंह निवासी तलेसरा थाना जहांगीरपुर, जिला बुलंदशहर रूप में हुई है. वह बुलंदशहर स्थित अपनी डेयरी से पनीर सप्लाई का काम किया जाता है. पनीर में से पनीर का 1 नमूना वास्ते जांच संग्रहीत कर अवशेष पनीर विनष्ट कराया गया.