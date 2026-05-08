संपत्ति विवाद में पिता ने की 13 साल के बेटे की हत्या, परिवार को फंसाने के लिए गला घोटकर गड्ढे में फेंका शव

भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां संपत्ति विवाद में एक पिता पर अपने ही 13 वर्षीय इकलौते बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है. घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच जारी है.

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार थाना कासना पुलिस को गुरुवार को सूचना मिली थी कि सिरसा गांव निवासी एक 13 वर्षीय किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों व बच्चों से पूछताछ की.

पिता के बदलते बयानों से पुलिस को हुआ शक

पुलिस जांच में पता चला कि लापता किशोर आखिरी बार अपने पिता के साथ कार में देखा गया था. इसके बाद पुलिस ने बच्चे के पिता से पूछताछ शुरू की. शुरुआती पूछताछ में आरोपी पिता लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा. उसने अलग-अलग कहानियां सुनाते हुए दावा किया कि उसका बेटा गांव गुलिस्तानपुर में एक परिचित के पास है और वह जल्द उसे वापस ले आएगा. लेकिन पिता के बदलते बयानों ने पुलिस का शक गहरा दिया.

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पानी से भरे गड्ढे में मिला बेटे का शव

इसी बीच देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि सिरसा स्थित 6 प्रतिशत कॉलोनी के पास पानी से भरे गड्ढे में एक किशोर का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान लापता किशोर के रूप में हुई. शव मिलने के बाद मामले ने पूरी तरह नया मोड़ ले लिया.

संपत्ति विवाद में परिवार के कुछ लोगों को फंसाने की थी साजिश

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी पिता ने संपत्ति विवाद में अपने ही परिवार के कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रची थी. इसी मकसद से उसने अपने बेटे की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया. बाद में उसने पुलिस को गुमशुदगी की झूठी सूचना देकर मामले को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की.

परिवार में पसरा मातम, मां का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतक की मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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