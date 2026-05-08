Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3209514
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

संपत्ति विवाद में पिता ने की 13 साल के बेटे की हत्या, परिवार को फंसाने के लिए गला घोटकर गड्ढे में फेंका शव

Greater Noida Murder: ग्रेटर नोएडा में एक पिता ने अपने ही बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को गड्ढे में फेंक दिया. इतना ही नहीं फिर पुलिस में बेटे की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 08, 2026, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्रेटर नोएडा में पिता ने की बेटे की हत्या
ग्रेटर नोएडा में पिता ने की बेटे की हत्या

भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां संपत्ति विवाद में एक पिता पर अपने ही 13 वर्षीय इकलौते बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है. घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच जारी है.

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार थाना कासना पुलिस को गुरुवार को सूचना मिली थी कि सिरसा गांव निवासी एक 13 वर्षीय किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों व बच्चों से पूछताछ की. 

पिता के बदलते बयानों से पुलिस को हुआ शक
पुलिस जांच में पता चला कि लापता किशोर आखिरी बार अपने पिता के साथ कार में देखा गया था. इसके बाद पुलिस ने बच्चे के पिता से पूछताछ शुरू की. शुरुआती पूछताछ में आरोपी पिता लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा. उसने अलग-अलग कहानियां सुनाते हुए दावा किया कि उसका बेटा गांव गुलिस्तानपुर में एक परिचित के पास है और वह जल्द उसे वापस ले आएगा. लेकिन पिता के बदलते बयानों ने पुलिस का शक गहरा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पानी से भरे गड्ढे में मिला बेटे का शव
इसी बीच देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि सिरसा स्थित 6 प्रतिशत कॉलोनी के पास पानी से भरे गड्ढे में एक किशोर का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान लापता किशोर के रूप में हुई. शव मिलने के बाद मामले ने पूरी तरह नया मोड़ ले लिया.

संपत्ति विवाद में परिवार के कुछ लोगों को फंसाने की थी साजिश
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी पिता ने संपत्ति विवाद में अपने ही परिवार के कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रची थी. इसी मकसद से उसने अपने बेटे की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया. बाद में उसने पुलिस को गुमशुदगी की झूठी सूचना देकर मामले को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की. 

परिवार में पसरा मातम, मां का रो-रोकर बुरा हाल
घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतक की मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

ये भी पढ़ें : मर गई इंसानियत! महिला के शव को पुलिस ने कूड़ा गाड़ी में डलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वीडियो वायरल

 

TAGS

greater noida news crime

Trending news

greater noida news crime
पिता बना 13 साल के बेटे का हत्यारा, परिवार को फंसाने के लिए गला घोट गड्ढे में फेंका
ghazipur news
तेरही से लौट रहे डीएलएड छात्र को मारी गोली, सिर आर-पार हुई बुलेट
Sonbhadra News
IGRS में सोनभद्र पुलिस का डंका! 100 में 100 अंक लेकर प्रदेश में नंबर-1 बना जिला
Akanksha Dubey's death case
आकांक्षा दूबे की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी अपडेट, CBI जांच पर टला हाईकोर्ट का फैसला
Chitrakoot Road Accident
चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, डीजे को ट्रक ने सामने से मारी टक्कर, दो की मौत
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर, सीताराम इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में मिले शव
Varanasi News
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर: धार्मिक पर्यटन और आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय
UP News
अब नहीं चलेगा जनप्रतिनिधियों का फोन इग्नोर, यूपी में प्रोटोकॉल टूटने पर सख्ती
mirzapur news
मिर्जापुर जिम कांड: अश्लील वीडियो के जरिए वसूली और धर्मांतरण के काले खेल
ballia news
बलिया में दबंगों की दबंगई! कार्यालय में घुसकर डाक सहायक को जमीन पर गिरा-गिराकर पीटा