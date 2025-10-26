Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

ग्रेटर नोएडा में पागल कुत्ते का आतंक, 5 लोगों को काटा, गांव में दहशत का माहौल

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में पागल कुत्ते का आतंक फैल गया है. बीते कुछ दिनों में कुत्ते ने गांव के पांच लोगों को काट लिया, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 03:30 PM IST
Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पागल कुत्ते का आतंक फैल गया है. बीते कुछ दिनों में कुत्ते ने गांव के पांच लोगों को काट लिया, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है. गंभीर रूप से घायल सरफुद्दीन को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

कहां की है ये घटना?
ये घटना बपुरा कोतवाली क्षेत्र के खेरली भाव गांव की है. जानकारी के अनुसार, बुधवार को सरफुद्दीन खेत पर जा रहे थे, तभी पागल कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया. शुक्रवार को कुत्ते ने दोबारा हमला किया और कन्नौज निवासी सतेंद्र यादव, स्थानीय निवासी नंद किशोर, पांच वर्षीय नायरा और छह वर्षीय रहनुमा को काट लिया. सभी को प्राथमिक उपचार और रेबीज का इंजेक्शन देने के बाद घर भेज दिया गया.

लगातार हो रहे हमलों के बाद गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने यमुना प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग से आवारा कुत्तों को जल्द पकड़ने की मांग की है, ताकि कोई बड़ी घटना न हो.

डाढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. नारायण किशोर ने बताया कि दनकौर और डाढ़ा सीएचसी में रोजाना करीब 150 लोग रेबीज का टीका लगवाने आ रहे हैं. लगातार बढ़ रहे कुत्तों के काटने के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. 

TAGS

Greater Noida news

Trending news

Greater Noida news
