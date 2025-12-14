Advertisement
ग्रेटर नोएडा में 4 हजार फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, पावर ऑफ अटॉर्नी पर मिलेगा मालिकाना हक, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें

Greater Noida Good News: ग्रेटर नोएडा की कई सोसायटी में जहां केवल खरीदार पावर ऑफ अटॉर्नी पर रह रहे थे, अब बरसों बाद  उन्हें रजिस्ट्री कराकर मालिकाना हक मिलेगा. बस इसके लिए उन्हें नियमों के मुताबिक कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 14, 2025, 03:14 PM IST
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में वर्षों से रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है.  एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, विदेश मंत्रालय (MEA) कोऑपरेटिव हाउसिंग और सीनियर सिटीजन होम कॉम्प्लेक्स जैसी प्रमुख सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को अब जल्द ही अपने फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर सीधे मौजूदा निवासियों के नाम पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है. 

प्राधिकरण की मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी
प्राधिकरण की हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब इसका ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया है. इस फैसले से करीब चार हजार फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो अब तक सिर्फ कब्जे के आधार पर रह रहे थे और कानूनी मालिकाना हक से वंचित थे. 

रजिस्ट्री के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक, संबंधित हाउसिंग सोसायटी के प्रबंधन को प्राधिकरण को निवासियों की पूरी सूची सौंपनी होगी.  इसके साथ एक सर्टिफिकेट और एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति उसी फ्लैट या भवन में वास्तव में रह रहा है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सोसायटी प्रबंधन को हर फ्लैट के लिए अलग-अलग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करना होगा.  साथ ही, मूल आवंटी से लेकर वर्तमान निवासी तक की पूरी ट्रांसफर हिस्ट्री भी उपलब्ध करानी होगी. 

रजिस्ट्री के लिए देना होगा शपथपत्र
प्राधिकरण ने यह भी साफ किया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद अगर मूल आवंटी या उनके वारिसों की ओर से कोई आपत्ति आती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस निवासी की होगी, जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसके लिए निवासियों को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर एक क्षतिपूर्ति बांड और शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद, बकाया या कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी वे खुद उठाएंगे. 

प्राधिकरण के अनुसार, अंतिम निवासी को निर्धारित ट्रांसफर शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा. यह नीति केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी, जहां हाउसिंग सोसायटी के पूरा होने से पहले पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए खरीद-फरोख्त हुई थी. रजिस्ट्रेशन की इस नई व्यवस्था से लंबे समय से अटकी समस्या का समाधान होगा और हजारों परिवारों को कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा. 

