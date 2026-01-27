Advertisement
राजस्थान के दौसा में बड़ा सड़क हादसा, यूपी के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, महाकाल दर्शन कर लौट रहे थे घर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में यूपी के चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक  महाकाल से दर्शन कर वापस लौट रहे थे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:42 AM IST
Dausa Delhi-Mumbai Expressway road accident: राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक में फंस गई और कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई. इस हादसे में कार में सवार पांच लोगों में से चार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी मृतक उत्तर प्रदेश के नोएडा के निवासी थे. हादसे में गंभीर रूप से घायल का दौसा जिला अस्पताल में इलाज जारी है. सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है.

कहां हुआ हादसा
ये हादसा दौसा जिले के परदा थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस व्यापार पिलर संख्या 193 के समीप हुआ. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शवों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

हादसे के बाद कार को कई किलोमीटर तक घसीटा
घायल युवक ने पुलिस को जो बयान दिया, उसके अनुसार, ट्रक चालक टक्कर के बाद कार को कई किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया. इस दौरान कार में फंसे लोग मदद के लिए तड़पते रहे, लेकिन किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला. सूचना मिलते ही पापड़दा और नांगल राजावतान थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. एक्सप्रेसवे पर बिखरे मलबे और क्षतिग्रस्त कार को देखकर हर कोई सन्न रह गया. हादसे के बाद दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

घायल के मुताबिक वह महाकाल से दर्शन कर वापस लौट रहे थे. उसी दौरान उनकी कार ट्रक से भिड़ गई और ट्रक में ही फंसी रह गई. उसके मुताबिक, मैं पीछे की सीट पर सो रहा था और जब मेरी आंख खुली तो कार में सवार आगे की तरफ बैठे चारों साथी मौत की आगोश में समा चुके थे. वह लगातार चिल्लाता रहा लेकिन ट्रक चालक ने उसकी एक नहीं सुनी. 112 नंबर पर भी उसने कई बार कॉल किया लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया. जब कार ट्रक से अपने आप निकालकर डिवाइडर से टकराई तो मैं बचाव के लिए जोर-जोर से आवाज लगाई तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने शीशा तोड़कर मुझे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. 

सभी मृतक ग्रेटर नोएडा निवासी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार सभी लोग ग्रेटर नोएडा के रहने वाले थे. यह सभी उज्जैन महाकाल के दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे, तभी मंगलवार अल सुबह उनकी गाड़ी किसी ट्रक से टकरा गई और यह दुर्घटना हो गई.

