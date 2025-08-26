नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास को लगे पंख, नामी रियल एस्टेट कंपनी लाई 1400 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास को लगे पंख, नामी रियल एस्टेट कंपनी लाई 1400 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट

Greater Noida News: रियल एस्टेट वर्ल्ड की नामी कंपनी गौड़ ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 1400 करोड़ रुपये का निवेश कर प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रही है. नोएड इंटनेशनल एयरपोर्ट बनने से इस क्षेत्र का विकास दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से हो रहा है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 26, 2025, 01:24 PM IST
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास को लगे पंख, नामी रियल एस्टेट कंपनी लाई 1400 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट

गौतमबुद्ध नगर:  ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यमुना एक्सप्रेसवे और आसपास का पूरा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है. कई बड़े मॉल, हाइसिंग सोसाइटी और एंटरटेनमेंट जोन डेवलप किये जा रहे हैं. इसी कड़ी में रियल स्टेट की मशहूर और बड़ी कंपनी गौड़ ग्रुप भी यमुना एक्सप्रेसवे के पास अपनी हाउसिंग स्कीम ला रही है. इस हाउसिंग स्कीम के लिए कंपनी 1400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौड़ ग्रुप ने अपने इस प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सेक्टर 22 डी  में 12 एकड़ जमीन खरीदी है. 

गौड़ ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) ने मनोज गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के साथ ही इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं खुल गई है. यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है. यह भविष्य का शहर है और हमें इस बात का गर्व है कि हम इसके विकास में अहम भागीदारी निभाने जा रहे हैं. 

गौरतलब है कि गौड़ ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे पर पहले ही 150 एकड़ की टाउनशिप विकसित कर चुका है और अपने दूसरे प्रोजेक्टों के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहा है. गौड़ ग्रुप ने जब से रियल एस्टेट में कदम रखा है 70 प्रोजेक्ट में 75000 हजार यूनिट के लिए  65 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया विकसित कर चुका है.  रियल एस्टेट के अलावा गौड़ ग्रुप शिक्षा, खेल और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. 

 बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम आखिरी चरण में है. उम्मीद है कि अगले महीने यानी सितंबर से ही नोएडा एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू हो सकती हैं. नोएडा एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. 

