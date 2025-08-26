नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास को लगे पंख, नामी रियल एस्टेट कंपनी लाई 1400 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट

गौतमबुद्ध नगर: ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यमुना एक्सप्रेसवे और आसपास का पूरा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है. कई बड़े मॉल, हाइसिंग सोसाइटी और एंटरटेनमेंट जोन डेवलप किये जा रहे हैं. इसी कड़ी में रियल स्टेट की मशहूर और बड़ी कंपनी गौड़ ग्रुप भी यमुना एक्सप्रेसवे के पास अपनी हाउसिंग स्कीम ला रही है. इस हाउसिंग स्कीम के लिए कंपनी 1400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौड़ ग्रुप ने अपने इस प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सेक्टर 22 डी में 12 एकड़ जमीन खरीदी है.

गौड़ ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) ने मनोज गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के साथ ही इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं खुल गई है. यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है. यह भविष्य का शहर है और हमें इस बात का गर्व है कि हम इसके विकास में अहम भागीदारी निभाने जा रहे हैं.

गौरतलब है कि गौड़ ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे पर पहले ही 150 एकड़ की टाउनशिप विकसित कर चुका है और अपने दूसरे प्रोजेक्टों के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहा है. गौड़ ग्रुप ने जब से रियल एस्टेट में कदम रखा है 70 प्रोजेक्ट में 75000 हजार यूनिट के लिए 65 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया विकसित कर चुका है. रियल एस्टेट के अलावा गौड़ ग्रुप शिक्षा, खेल और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है.

बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम आखिरी चरण में है. उम्मीद है कि अगले महीने यानी सितंबर से ही नोएडा एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू हो सकती हैं. नोएडा एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: खुशखबरी! लंबी यात्रा के लिए दिल्ली-गाजियाबाद आने का झंझट खत्म, नोएडा एयरपोर्ट से ही उत्तराखंड, राजस्थान तक मिलेंगी टैक्सी-बस

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !