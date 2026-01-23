गुड न्यूज! यूपी के इस जिले में साकार होगा अपना घर का सपना, नई 2BHK फ्लैट योजना लॉन्च

Greater Noida/भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में निर्मित बहुमंजिला इमारत में 2 बीएचके फ्लैटों की नई योजना 28 जनवरी को लॉन्च करने जा रहा है. इस योजना के तहत फिलहाल 90 फ्लैटों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा.

इन फ्लैटों का रिजर्व प्राइस 73.23 लाख रुपये से लेकर 74.35 लाख रुपये तक तय किया गया है. ई-नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले आवेदक को फ्लैट आवंटित किया जाएगा. प्राधिकरण द्वारा सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में पहले भी बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण कराया जा चुका है, जिनमें से कई फ्लैट पहले ही आवंटित हो चुके हैं. हालांकि अभी भी करीब 350 फ्लैट खाली हैं. प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने इन रिक्त फ्लैटों के शीघ्र आवंटन के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को ग्रेटर नोएडा में अपना घर मिल सके.

90 फ्लैटों की स्कीम लाई जा रही

इस बार सोसाइटी के आई ब्लॉक के 90 फ्लैटों की स्कीम लाई जा रही है. सभी फ्लैटों का कार्पेट एरिया 83.38 वर्ग मीटर और सुपर एरिया 104.70 वर्ग मीटर है. ये फ्लैट पहली से 15वीं मंजिल तक स्थित हैं और फ्लोर के अनुसार इनकी कीमत तय की गई है. योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 फरवरी, प्रोसेसिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी और डॉक्यूमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई है. योजना का ब्रोशर प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध होगा. आवेदन https://gnida.etender.sbi के माध्यम से किया जा सकेगा.

ये सभी फ्लैट पूरी तरह से निर्मित हैं. आवंटन के बाद तय समय में लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी. भुगतान के लिए एकमुश्त और किस्तों दोनों का विकल्प मिलेगा. एकमुश्त भुगतान करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि किस्तों में भुगतान करने वाले आवेदक दो साल में चार किस्तों में राशि जमा कर सकेंगे.

प्राधिकरण के एसीईओ ने क्या कहा?

प्राधिकरण के एसीईओ सुनील सिंह ने बताया कि सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए की लोकेशन बेहद शानदार है और इसे 130 मीटर चौड़ी सड़क से सीधी कनेक्टिविटी मिलती है. उन्होंने कहा कि जो लोग अब तक घर नहीं खरीद सके हैं, उनके लिए यह योजना बेहतरीन अवसर है. चूंकि फ्लैट पहले से बने हुए हैं, इसलिए आवंटन और लीज डीड पूरी होते ही तुरंत पजेशन मिलेगा, जिससे लोगों को किराए के खर्च से भी राहत मिलेगी.