तेज रफ्तार स्कॉर्पियों ने तीन राहगीरों को उड़ाया, बिहार के थे तीनों मजदूर; अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत

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Greater Noida : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. जेवर थाना क्षेत्र के नीमका गांव के पास बुधवार देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे पैदल जा रहे तीन मजदूरों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश तेज कर दी है.
धान की रोपाई के लिए बिहार से आए थे मजदूर
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान करन (22), विश्वजीत (24) और मिथुन (25) के रूप में हुई है. तीनों बिहार के अररिया जिले के निवासी थे और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में धान की रोपाई का कार्य करने आए थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के समय वे सड़क किनारे पैदल जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी.
हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार
प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके पर नहीं रुका और वाहन सहित फरार हो गया. सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज
मृतकों के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान स्कॉर्पियो के रूप में हो चुकी है और चालक की भी पहचान कर ली गई है. अब उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई है.
सीसीटीवी फुटेज और संभावित ठिकानों पर जांच
डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके अलावा आरोपी चालक के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है.