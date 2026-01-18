'मैं मरना नहीं चाहता...' दो घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा 'युवराज', कोहरे और सिस्टम की लापरवाही ने छीन ली इंजीनियर की जिंदगी!

Greater Noida News/भूपेश प्रताप: पापा, मुझे बचा लो… मैं मरना नहीं चाहता ये शब्द 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के थे, जो शुक्रवार रात ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में एक ऐसी लापरवाही का शिकार हो गए, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. शुक्रवार देर रात घने कोहरे के बीच युवराज की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन ड्रेनेज/बेसमेंट के लिए बनाए गए गहरे गड्ढे में जा गिरी. बताया जा रहा है कि यह गड्ढा करीब 70 फीट गहरा था, जिसमें 30 फीट तक पानी भरा हुआ था. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर न कोई चेतावनी बोर्ड था, न रिफ्लेक्टर और न ही सुरक्षा घेराबंदी.

दो घंटे तक जिंदगी की जंग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद युवराज करीब दो घंटे तक कार के ऊपर खड़े होकर मदद की गुहार लगाता रहा. उसने अपने पिता को फोन कर आखिरी बार कहा कि मुझे बचा लो. लेकिन धीरे-धीरे कार पानी में डूबती चली गई और आखिरकार युवराज भी पानी में समा गया.

चश्मदीद की गवाही

इस घटना के चश्मदीद, मुनेंद्र जो की एक डिलीवरी बॉय है. उसने बताया कि वह रात के समय डिलीवरी करने के लिए जा रहा था तभी उसने देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है. पुलिस भी मौजूद थी, उसने बताया कि एक लड़का मोबाइल की लाइट जला कर चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ. पुलिस ने भी पानी में उतरने से मना कर दिया कहा कि बहुत ठंडा पानी है और इसमें सरिया भी है.

इसके बाद वह डिलीवरी बॉय पेट पर रस्सी बांधकर काफी दूर तक उसे पानी में गया लेकिन उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया. उसने कहा कि वह यहां से सुबह करीब 5:30 बजे गया तब तक उसे लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी थी.

संसाधनों की कमी पर सवाल

स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि मौके पर गोताखोर, नाव और आपातकालीन उपकरणों का अभाव था. जब तक आवश्यक मदद पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

कौन था युवराज?

मृतक युवराज मेहता (27) गुरुग्राम की डनहमबी इंडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. उसका परिवार सेक्टर-150 की टाटा यूरेका सोसाइटी में रहता है, जो हादसे की जगह से महज 500 मीटर दूर है.

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

परिजनों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम और समय पर रेस्क्यू होता, तो युवराज की जान बचाई जा सकती थी. यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता की भयावह तस्वीर है,जो यह सवाल छोड़ जाती है कि आखिर कब तक खुले गड्ढे और अधूरी सुरक्षा लोगों की जान लेती रहेंगी?