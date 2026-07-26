6 साल के अव्यान की मौत ने झकझोरा ग्रेटर नोएडा, लापरवाही पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

प्राधिकरण ने सख्त एक्शन लेते हुए ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नॉलेज पार्क कोतवाली में तहरीर दे दी है. साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है. इस घटना में प्राधिकरण के जल विभाग के सुपरवाइजर और तकनीकी सुपरवाइजर की अपने कार्यों के प्रति लापरवाही भी सामने आई है. इन दोनों की सेवा समाप्त कर दी गई है. तहरीर में इन दोनों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है. सीईओ ने सभी वर्क सर्किल को निर्देश दिया है कि बैरिकेडिंग व सुरक्षा के सभी उपाय करने के बाद ही कार्य शुरू किए जाएं, सुरक्षा के इंतजाम के बिना कार्य शुरू करने पर संबंधित वर्क सर्किल स्टाफ और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.