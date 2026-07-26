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6 साल के अव्यान की मौत ने झकझोरा ग्रेटर नोएडा, लापरवाही पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-2 स्थित कलाधाम सोसाइटी में बोरवेल के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 6 वर्षीय अव्यान सूर्या की मौत हो गई. जांच में निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही सामने आने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ठेकेदार की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 26, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:39 PM IST
6 साल के अव्यान की मौत ने झकझोरा ग्रेटर नोएडा, लापरवाही पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

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