Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत

Greater Noida : ग्रेटर नोएडा में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां थाना ईकोटेक -3 के ग्राम कुलेसरा पुस्ता रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. कार और बाइक की टक्कर भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार चार दोस्तों की मौत हो गई. चारों लड़के एक ही बाइक पर सवार थे.

चारों दोस्त सुमित, लवकुश मोनू ठाकुर और रिहान टीवीएस राइडर पर जा रहे थे. तभी सामने से आ रही वैगनआर कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बाइक दूर जो गिरी और चारों गंभीर रूप से घायल हो गए. चारों लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज के दौरान किसी की भी जान नहीं बचाई जा सकी और चारों की मौत हो गई. मरने वाले चारों लड़कों की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी.

वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने मृतक लड़कों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतकों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस भीषण हादसे से एक बार फिर साबित हो गया है कि रफ्तार और यातायात के नियमों की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है.

