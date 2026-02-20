घंटे भर बाथरूम में चीखती रही छात्रा… ग्रेटर नोएडा के स्कूल की लापरवाही से मचा हड़कंप, परिजनों ने DM से की सख्त कार्रवाई की मांग

Greater Noida News/भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर रयान इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 7 की एक छात्रा के करीब एक घंटे तक स्कूल के बाथरूम में बंद रही. जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और असंवेदनशील रवैये का आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता के पिता अशोक के मुताबिक, बृहस्पतिवार को लंच ब्रेक के दौरान उनकी बेटी बाथरूम गई थी. आरोप है कि इस दौरान बाहर से किसी ने शरारतन दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वह अंदर ही फंस गई. छात्रा करीब एक घंटे तक बाथरूम में बंद रही और मदद के लिए चीखती-चिल्लाती रही. लंच समाप्त होने के काफी देर बाद जब महिला सफाई कर्मी सफाई के लिए पहुंचीं, तब आवाज सुनकर दरवाजा खोला गया और छात्रा को बाहर निकाला गया.

शिकायत पर डांटने का आरोप

परिजनों का कहना है कि जब छात्रा ने पूरी घटना की जानकारी अपनी शिक्षिका को दी, तो उल्टा उसे ही डांटा गया और 'गायब रहने' का माफीनामा लिखवा लिया गया. इस घटना के बाद बच्ची मानसिक रूप से डरी-सहमी हुई है और शुक्रवार को स्कूल नहीं गई.

स्कूल ने परिजनों को क्यों नहीं दी सूचना?

पीड़िता के पिता ने सवाल उठाया है कि जब उनकी बेटी करीब एक घंटे तक क्लास से गायब रही, तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी. उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है. आरोप है कि स्कूल प्रबंधन मामले को गंभीरता से लेने के बजाय टालने की कोशिश कर रहा है.

प्रशासन से शिकायत

परिजन शुक्रवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार से मिले और पूरे मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि इस तरह की घटना पहले भी दो वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिससे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, स्कूल प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है. मामले को लेकर परिजनों में रोष है और वे प्रशासनिक जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

