ग्रेटर नोएडा के जनता फ्लैट बने 'मौत का घर'! 16 साल में जर्जर हुई इमारत, छज्जा गिरने से मची दहशत

जिसकी वजह से यह लोग डर के साए में जी रहे हैं, और घर के बाहर बैठने में भी डरते हैं, इन लोगों के द्वारा इस प्लास्टर और छज्जे गिरने की घटनाओं से बचने के लिए घर के बाहर टीन शेड लगाई गई है. बारिश होने के बाद यहां कल हादसा हुआ ,जब एक छज्जे का बड़ा हिस्सा एक गाड़ी पर जा गिरा और एक मोटरसाइकिल पर भी गिर गया. मोटरसाइकिल और गाड़ी दोनों क्षतिग्रस्त हो गई,गनीमत रही कि उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.