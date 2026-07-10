ग्रेटर नोएडा के जनता फ्लैट बने 'मौत का घर'! 16 साल में जर्जर हुई इमारत, छज्जा गिरने से मची दहशत

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ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप सिंह: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू 1 के जनता फ्लैट में रह रहे 400 परिवार अपनी जान जोखीम में डालकर रह रहे हैं. इस बिल्डिंग की हालत खस्ता हो चुकी है, आए दिन प्लास्टर नीचे गिरता रहता है और आए दिन छज्जे नीचे गिर जाते हैं, कल भी एक ऐसा ही हादसा देखने को मिला जब एक छज्जे का बड़ा हिस्सा एक मोटरसाइकिल और गाड़ी पर जा गिरा. इस दौरान वहां मौजूद लोग काफी डर गए .
दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 2010 में 30 मीटर के जनता फ्लैट अलॉट किए थे. यहां पर लोगों के द्वारा ग्रेटर नोएडा में अपना आशियाना तैयार किया और अपनी जमा पूंजी जमा करके फ्लैट ले लिए, लेकिन अब इन फ्लैटों की हालत जर्जर हो चुकी है इमारत बिल्कुल बेकार हो चुकी है, लापरवाही और देखरख न होने की वजह से महज 16 साल के अंदर ही सभी बिल्डिंगों से प्लास्टर छूट चुका है आए दिन प्लास्टर छूट कर गिरता है, छज्जे टूटकर गिरते हैं.
जिसकी वजह से यह लोग डर के साए में जी रहे हैं, और घर के बाहर बैठने में भी डरते हैं, इन लोगों के द्वारा इस प्लास्टर और छज्जे गिरने की घटनाओं से बचने के लिए घर के बाहर टीन शेड लगाई गई है. बारिश होने के बाद यहां कल हादसा हुआ ,जब एक छज्जे का बड़ा हिस्सा एक गाड़ी पर जा गिरा और एक मोटरसाइकिल पर भी गिर गया. मोटरसाइकिल और गाड़ी दोनों क्षतिग्रस्त हो गई,गनीमत रही कि उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
यह के आरडब्लूए के लोगों ने कहा कि वह कई बार प्राधिकरण को इसकी शिकायत दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, अब तक 10 से 12 छज्जे भरभरा कर गिर चुके हैं आए दिन गाड़ियों को नुकसान होता है लेकिन प्राधिकरण कोई सुनवाई नहीं करता है ,किसी दिन किसी की जान चली जाएगी तब जाकर प्राधिकरण सुनवाई करेगा, उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो वह सभी लोग इकट्ठा होकर प्राधिकरण का घेराव करेंगे.
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