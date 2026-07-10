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ग्रेटर नोएडा के जनता फ्लैट बने 'मौत का घर'! 16 साल में जर्जर हुई इमारत, छज्जा गिरने से मची दहशत

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू-1 स्थित जनता फ्लैटों की जर्जर हालत से करीब 400 परिवार दहशत में रह रहे हैं. 16 साल पुरानी इमारतों से लगातार प्लास्टर और छज्जे गिर रहे हैं. हाल ही में एक बड़ा छज्जा कार और बाइक पर गिर गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 10, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:18 PM IST
ग्रेटर नोएडा के जनता फ्लैट बने 'मौत का घर'! 16 साल में जर्जर हुई इमारत, छज्जा गिरने से मची दहशत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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