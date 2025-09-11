ग्रेटर नोएडा निक्की भाटी मर्डर केस में आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत की अर्जी खारिज

भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: निक्की भाटी मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है. लोअर कोर्ट ने हत्याकांड के सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है. विपिन भाटी के वकील ने लोअर कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद बेल नामंजूर कर दी गई. निक्की भाटी केस के वकील ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं, मर्डर हुआ है. लड़की को जलाकर मारा गया है. हम किसी भी कीमत पर बेल नहीं होने देंगे. हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. जांच में सहयोग भी मिल रहा है.

निक्की केस में एक और वीडियो ने मचाई सनसनी

एक तरह जहां निक्की हत्याकांड के आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है वहीं इस केस से जुड़े एक और वीडियो ने सनसनी मचा दी है. यह वीडियो 11 फरवरी 2025 का बताया जा रहा है. इस वीडियों में जो आवाज है वह निक्की की बताई जा रही है. वह कह रही है, "मेहनत करके कमाकर ब्यूटी पार्लर में पैसा लगाया था, एक पैसा किसी ने नहीं दिया. सब बर्बाद कर दिया. वीडियो में फर्स खून के धब्बों से रंगा नजर आ रहा है."

निक्की के मायके वालों का आरोप

पीड़ित पक्ष निक्की के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि निक्की की सास और उसके पति विपिन ने 11 फरवरी 2025 को निक्की से मारपीट की थी. आरोप है कि उन्होंने निक्की की ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया था जिसके बाद निक्की अपनी बहन के साथ मायके चली गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

निक्की के ससुरालियों की सफाई

निक्की के ससुरालियों का कहना है कि वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं. निक्की और उसकी बहन कंचन मेकओवर्स के नाम से पार्लर चलाती थी. सोशल मीडिया पर मेकअप से जुड़ी रील और वीडियो पोस्ट करती थी जिस पर परिवार को आपत्ति थी. इसी को लेकर कई बार विवाद हुआ. फरवरी 2025 में भी निक्की और विपिन के बीच धक्का मुक्की हुई थी. जिसका वीडियो कंचन ने रिकॉर्ड कर लिया थी. इसके बाद दोनों बहनें मायके चली गईं थी.

ये भी पढ़ें: निक्की हत्याकांड की जांच में अब गूगल और इसरो की ली जाएगी मदद, आरोपियों के वायरल वीडियो से बढ़ी पेचीदगी

ये भी पढ़ें: निक्की भाटी से जुड़ा एक और खुलासा, अंतिम संस्कार में एक साथ दिखा दोनों परिवार, सामने आया अजब-गजब ट्विस्ट